Shakira estrena el videoclip de su canción para 'Zootopia 2'

Shakira estrenó este miércoles el videoclip oficial de su nuevo tema "Zoo", el cual formará parte del soundtrack "Zootopia 2", en la cual, además de aparecer en la música de la película, también dará vida a una gacela llamada Gazelle.

En el video se observa a la cantante ofreciendo un concierto frente a centenares de personajes de la película infantil de animación, que está basada en una ciudad metropolitana habitada únicamente por animales de todas las especies.

El videoclip fue publicado en la cuenta de YouTube de DisneyMusic y ya cuenta con más de 200,000 vistas y más de 26,000 "me gusta".

La canción vio la luz horas después de que la artista colombiana presentara un adelanto y anunciara su salida este miércoles durante un concierto en Quito, Ecuador, de su gira "Las mujeres ya no lloran".

"Zootopia 2" está escrita y dirigida por Byron Howard y Jared Bush, se encuentra ambientada en un mundo de animales antropomórficos y tiene como protagonistas a la conejo Judy Hopps (Ginnifer Goodwin) y el zorro Nick Wilde (Jason Bateman).

