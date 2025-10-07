Solicitan traslado de 'Diddy' a prisión en Nueva Jersey

Los abogados de Sean “Diddy” Combs quieren que el magnate del hip hop sea enviado a una prisión federal de baja seguridad en Nueva Jersey para cumplir su sentencia de cuatro años y dos meses de prisión, argumentando a un juez el lunes que el programa de tratamiento de drogas de la instalación lo ayudará a mantenerse limpio.

En una carta, los abogados de Combs instaron al juez que preside su caso, Arun Subramanian, a "recomendar encarecidamente" que la Oficina Federal de Prisiones coloque a Combs en FCI Fort Dix, una enorme prisión ubicada en los terrenos de la base militar conjunta McGuire-Dix-Lakehurst.

FCI Fort Dix, una de varias decenas de prisiones federales con un programa residencial de tratamiento de drogas, permitirá a Combs "abordar problemas de abuso de drogas y maximizar las visitas familiares y los esfuerzos de rehabilitación" de una mejor manera, escribió Teny Geragos, abogado de Combs.

También el lunes, el presidente Donald Trump dijo a los periodistas que Combs le había pedido un indulto. Trump, refiriéndose a Combs por el apodo de "Puff Daddy", no dijo si concedería la solicitud. Se enviaron mensajes buscando comentarios sobre las declaraciones de Trump para los abogados de Combs y su equipo de publicidad.

La sentencia de Combs el viernes por cargos de transportar personas a través de fronteras estatales para encuentros sexuales culminó un caso federal que presentó testimonios desgarradores sobre violencia, drogas y los llamados "freak-offs", y expuso la sórdida vida privada de una de las figuras más influyentes de la música.

El cantante de "I’ll Be Missing You" fue condenado en julio bajo la Ley Mann federal, que prohíbe transportar personas a través de fronteras estatales para cualquier delito sexual. Su juicio terminó con un veredicto dividido, con absoluciones en los cargos de tráfico sexual y crimen organizado que podrían haberlo puesto tras las rejas de por vida.

Combs ha estado encarcelado en una prisión federal en Brooklyn, el Centro de Detención Metropolitano, desde su arresto en septiembre de 2024. Su tiempo allí se restará de su sentencia, lo que significa que podría salir en aproximadamente tres años.

En una carta a Subramanian en vísperas de la sentencia, Combs dijo que ha pasado por un "reinicio espiritual" en la cárcel y está "comprometido con el camino de permanecer libre de drogas, no violento y pacífico".

"Agradezco a Dios que soy más fuerte, más sabio, limpio, claro y sobrio", escribió.

Subramanian aún no ha actuado sobre la solicitud de recomendar la colocación en FCI Fort Dix.

Los jueces a menudo hacen recomendaciones sobre dónde deben cumplir tiempo los reclusos, pero depende de la Oficina de Prisiones decidir. Esas decisiones, ha dicho la agencia, se basan en una variedad de factores, incluida la gravedad del delito, el nivel de seguridad requerido y las necesidades de programación de un recluso.

FCI Fort Dix, la prisión federal más grande por población con poco menos de 3,900 reclusos, está a unas 64 millas (103 kilómetros) al suroeste de la ciudad de Nueva York, donde Combs nació y se hizo famoso como rapero y empresario en una variedad de negocios, incluyendo moda, televisión y licores. Un campamento de prisión de mínima seguridad adyacente tiene 210 reclusos.

Combs tuvo una casa en Nueva Jersey, y la vendió hace casi una década.

Su residencia principal, según documentos judiciales, ha sido una mansión de $48 millones de dólares en una isla cerca de Miami. Esa casa y una mansión que posee en Los Ángeles fueron allanadas por agentes federales el año pasado durante la investigación que llevó a su arresto.

FCI Fort Dix ha sido hogar de varios reclusos de alto perfil a lo largo de los años, incluidos presuntos mafiosos, traficantes de drogas, políticos corruptos y "Pharma Bro" Martin Shkreli. Durante un tiempo, fue dirigida por el alcaide que había estado a cargo de una cárcel federal en Manhattan cuando el financiero Jeffrey Epstein se suicidó en la cárcel en 2019. Ese alcaide, Lamine N’Diaye, se ha retirado desde entonces.

En 2021, un recluso de 27 años de Fort Dix fue apuñalado en el globo ocular por un compañero de prisión.

En 2019, un preso de Fort Dix, un ex recluso y otras dos personas fueron arrestados por usar un dron para contrabandear artículos como teléfonos celulares, tabaco, suplementos para perder peso y gafas. El mismo año, un oficial correccional de Fort Dix se declaró culpable en un caso separado de aceptar sobornos para contrabandear artículos.

Durante su tiempo en Fort Dix, Shkreli terminó en confinamiento solitario en medio de acusaciones de que estaba usando un teléfono inteligente de contrabando para dirigir su empresa farmacéutica desde la cárcel. A los reclusos se les prohíbe realizar negocios y poseer teléfonos celulares.

