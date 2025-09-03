Cerrar X
Internacional

Giran prisión preventiva contra ex funcionarios por magnicidio

Autoridades ecuatorianas solicitan detenciones para continuar con la investigación sobre el homicidio del ex candidato Fernando Villavicencio

  • 03
  • Septiembre
    2025

La Fiscalía de Ecuador pidió girar la prisión preventiva contra el ex ministro José Serrano y otras tres personas más por el asesinato del candadito presidencial Fernando Villavicencio, registrado en 2023.

El Ministro Público pidió que la orden se girara contra el exasambleísta del correísmo Ronny Aleaga, y contra Xavier Jordán y Daniel Salcedo, este último encarcelado por casos vinculados a la corrupción.

Cabe destacar que, Serrano está "bajo custodia" del Servicio estadounidense de Inmigración y Control de Aduanas desde el pasado 7 de agosto.

En tanto, Salcedo está detenido en una prisión del país, mientras que Jordan reside en Miami, Florida. El paradero de Aleaga es desconocido.


