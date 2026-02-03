Podcast
Nuevo León

Solicitan atención a 'otras problemáticas' y no solo a seguridad

Deficiencia en servicio de transporte y alumbrado son algunos de los problemas que resalta una asoación civil para las administraciones municipales

  • 03
  • Febrero
    2026

Aunque la seguridad es una de las problemáticas más importantes, asociaciones civiles señalan que hay otras que los gobiernos municipales, estatales y federales pasan por alto y afectan directamente la vida de los ciudadanos.

La asociación civil Redes Quinto Poder indicó que los gobiernos brindan su atención únicamente en la seguridad, ignorando problemas como los baches, el tráfico, la falta de alumbrado, el servicio de agua y drenaje, hospitales saturados, que son estadísticas que también mide el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) pero que poco le hacen caso.

“Si lo hicieran igual que la policía que cada tres meses están preocupados por salir de mejor evaluados, esto les ayudaría para que el próximo trimestre salgan mejor evaluados en las demás problemáticas.

“Porque cada tres meses el INEGI lo mide y si las estadísticas de enero, febrero y marzo salen en abril, les vamos a dar seguimiento, y no se trata solo de señalar que no lo hicieron bien, se trata de dar a conocer en donde se puede mejorar y si se mejora pues darlo a conocer también”, dijo Juan Manuel Ramos de Redes Quinto Poder.

Falta de alumbramiento y deficiencias en transporte público

Entre las principales problemáticas que señalaron fueron los baches; tráfico en calles y avenidas; falta de alumbramiento; deficiencias en el servicio del transporte; coladeras tapadas; deficiencias en la red de drenaje; hospitales saturados; parques públicos descuidados; fallas en el suministro de agua potable; delincuencia; e ineficiencia en el servicio de limpia y recolección de basura.

La problemática que más resalta en todos los municipios es la de Baches en donde Guadalupe es el municipio que mayor inconformidad tiene con este problema con un 88%; seguido de Apodaca, con un 84.1%; Monterrey, con 83.8%; Escobedo con 83.4%; San Nicolás con 77.9%; Santa Catarina con 75%; y San Pedro en último lugar con 41.5%.

Por separado, la analista Gabriela de La Paz indicó que el hecho de que los gobiernos quieran invisiblizar las problemáticas que el ciudadano vive día con día también inválida todo lo que estas problemáticas le afectan directamente en su día a día.

“Cuando la realidad de los ciudadanos no empata con lo que dice el gobierno los hace sentirse deslegitímanos, cuando es el gobierno el que lo está por no presentar la realidad tal como es.

“Los datos de la Inegi respaldan la percepción ciudadana de cómo se sienten entorno de la eficacia de la administración pública, pero el gobierno la niega y creo que eso termina siendo negativo, porque la gente se desencanta de los procesos, de lo que decimos que es la democracia y deja de participar porque no ve un resultado”, dijo la de La Paz.

