'Solo asesinatos en el edificio' T4 regresa con nuevas estrellas

Tras tres fantásticas temporadas, se reveló que la cuarta temporada de Only Murders in the Building llegará a la plataforma de streaming Hulu el 27 de agosto del 2024.

Esta vez, Charles, Oliver y Mabel se entera de que un estudio de Hollywood quiere hacer una película inspirada en su podcast.

Por esto, el trío se va a Los Ángeles y, mientras trabajan por su camino a la fama, intentan resolver el asesinato de Sazz Pataki.

En esta cuarta temporada, además de Martin Short, Steve Martin y Selena Gomez el elenco tendrá como invitados estrella a Meryl Streep, Da’Vine Joy Randolph , Eugene Levy, Eva Longoria, Zach Galifianakis, Molly Shannon, Kumail Nanjiani, Melissa McCarthy y Richard Kind, entre otros.

Solo asesinatos en el edificio (Only Murders in the Building) amplia su elenco con Kumail Nanjiani, el actor que dio vida a Kingo en Eternals de Marvel.

Cabe destacar que IMDb calificó esta comedia con un 8,1 y Rotten Tomatoes con un 97%.

Asi mismo, la serie tuvo varias nominaciones en la temporada de premios del 2024, como en los Golden Globes a Mejor Serie de Comedia o Musical.

La serie de televisión y comedia fue creada por el actor y uno de los protagonistas de la serie, Steve Martin, junto a John Hoffman.

Actualmente, Only Murders in the Building cuenta con tres temporadas cada una de 10 episodios, en donde tiene varias estrellas invitadas como Paul Rudd, Meryl Streep.

A pesar de que la serie es originalmente de Hulu, en Latinoamérica se puede ver por Star+.

