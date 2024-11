SongVest pone a la venta acciones de canciones de Queen

La empresa SongVest, la cual facilita a los fans y a inversores la compra de acciones fraccionarias de regalías musicales, abrió un periodo de reserva para quienes desean adquirir regalías de varias canciones de la emblemática banda británica.

Este periodo de reserva, el cual se llama “Queen Songshares”, se encuentra disponible desde este jueves 21 hasta el jueves 5 de diciembre a las 20:00 horas.

Hay que tener en cuenta que, no todo el catálogo de Queen está disponible y solo se encuentran disponibles los temas “Under Pressure”, “It’s A Kind of Magic”, “I Want It All” y “The Show Must Go On”, así como la banda sonora de la película Bohemian Rhapsody.

Cada reserva vendrá cono un certificado de autenticidad en tanto en formato digital como en físico por parte de SongShare, una moneda de desafío de edición limitada y un vinilo conmemorativo, el cual solo es de exhibición.

Después de este periodo de reserva las SongShares serán enviadas para la calificación de la SEC para la venta pública.

Las regalías generadas por las canciones se pagarán de forma trimestral a sus dueños.

Además de Queen, SongVest también ofreció regalías por canciones de artistas internacionales como Beyoncé, Kelly Clarkson, 50 Cent, Cardi B, Sister Hazel, Bad Bunny, Mariah Carey y Eminem.

