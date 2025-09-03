Sophie Turner será Lara Croft en la nueva serie de 'Tomb Raider'

Sophie Turner, reconocida mundialmente por su papel como Sansa Stark en Juego de tronos, fue confirmada como la protagonista de Tomb Raider, la nueva adaptación televisiva de la saga de videojuegos que prepara Prime Video.

La producción, desarrollada por Amazon MGM Studios, arrancará su rodaje el próximo 19 de enero, tres años después de que se anunciara que Phoebe Waller-Bridge (Fleabag) estaría a cargo de la creación, guion y producción ejecutiva.

El anuncio oficial pone fin a meses de especulación sobre la participación de Turner, alimentada por la transformación física que la actriz británica exhibió en redes sociales y que muchos asociaron con su preparación para encarnar a Lara Croft.

La serie contará con Jonathan Van Tulleken en la dirección y con Chad Hodge (Wayward Pines, Good Behavior) como co-showrunner junto a Waller-Bridge, luego de que algunos ajustes en los guiones retrasaran el inicio de la producción.

“Estoy muy emocionada de anunciar a la formidable Sophie Turner como nuestra Lara junto a este fenomenal equipo creativo”, declaró Waller-Bridge, quien subrayó la importancia de llevar a la pantalla chica a un personaje que marcó a toda una generación.

Vernon Sanders, jefe de televisión global de Prime Video, destacó la elección de Turner: “Lara Croft es uno de los personajes más reconocibles de los videojuegos. Con Sophie y bajo la visión de Phoebe, ofreceremos historias renovadas que respeten el legado de la franquicia”.

Turner, nominada al Emmy por Juego de tronos y con recientes trabajos en Joan, Trust y la próxima serie The Dreadful, expresó su entusiasmo: “Es un personaje emblemático, muy importante para mucha gente. Son zapatos difíciles de llenar, después de Angelina y Alicia, pero con Phoebe como líder estamos en buenas manos. No puedo esperar a que todos vean lo que estamos preparando”.

La actriz de 29 años también ha estado en el centro de atención por su radical cambio físico, mostrado en fotos de Instagram donde se la veía con un abdomen definido y musculatura acentuada, lo que generó comentarios sobre su preparación para el papel.

Además, Turner atraviesa un intenso periodo personal tras su separación de Joe Jonas en 2023, proceso que, según dijo en una entrevista con British Vogue, ha enfrentado con el bienestar de sus hijas como prioridad.

La serie cuenta con el respaldo de Story Kitchen, Crystal Dynamics y Legendary Television, con la meta de expandir el universo de Lara Croft en televisión y revitalizar una franquicia que ya tuvo versiones cinematográficas con Angelina Jolie y Alicia Vikander.

