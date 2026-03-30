Pausan rodaje de serie de Tomb Raider por lesión de Sophie Turner

La producción de la serie Tomb Raider fue suspendida temporalmente luego de que la actriz Sophie Turner sufriera una lesión menor durante el desarrollo del proyecto, informó Amazon MGM Studios.

De acuerdo con un comunicado oficial, la intérprete presentó una lesión, presuntamente en la espalda, por lo que se decidió detener el rodaje como medida preventiva.

“Sophie Turner recientemente experimentó una lesión menor. Como precaución, la producción se ha pausado brevemente para permitirle tiempo de recuperación. Esperamos reanudar la producción lo antes posible”, señaló el estudio.

Fuentes cercanas al proyecto indican que la pausa podría extenderse aproximadamente dos semanas, mientras el equipo continúa recibiendo su salario durante este periodo.

Turner como Lara Croft

En esta nueva adaptación, la actriz, conocida por su papel en Game of Thrones, da vida a la icónica aventurera Lara Croft, uno de los personajes más reconocidos de los videojuegos.

La elección de Turner fue confirmada en 2025, tras competir con otras actrices por el papel, y ya se había revelado una primera imagen de su caracterización con el clásico atuendo del personaje.

La serie cuenta con la dirección creativa de Phoebe Waller-Bridge, quien funge como creadora, guionista principal y productora ejecutiva, además de co-showrunner junto a Chad Hodge.

El elenco incluye figuras como Jason Isaacs, Sigourney Weaver y Bill Paterson, combinando personajes clásicos de la franquicia con nuevos roles creados para la serie.

La producción, que se realiza en el Reino Unido, forma parte de la estrategia de Amazon por expandir grandes franquicias hacia el formato televisivo.

Aunque no se ha confirmado si la lesión ocurrió durante una escena de acción, se sabe que Turner ha participado en algunas secuencias físicas del rodaje, lo que podría haber influido en el incidente.

Reanudación en espera

Por ahora, el estudio mantiene la expectativa de retomar las grabaciones en breve, sin que el calendario general del proyecto se vea significativamente afectado.

La pausa, aunque breve, subraya los retos físicos que implica llevar a la pantalla una historia de acción como Tomb Raider, donde el personaje principal exige un alto nivel de exigencia física.

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