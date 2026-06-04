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Sorprende Madonna con show en Times Square y anuncia nuevo álbum

'Confessions II' será el decimoquinto álbum de estudio de la cantante y está concebido como una continuación de 'Confessions on a Dance Floor'

  • 04
  • Junio
    2026

Madonna volvió a demostrar por qué es considerada la Reina del Pop al ofrecer un inesperado espectáculo en Times Square, en Nueva York, donde además presentó adelantos de su próximo álbum de estudio, "Confessions II".

La artista estadounidense apareció en uno de los balcones instalados sobre las icónicas pantallas del corazón de Manhattan, sorprendiendo a cientos de transeúntes que disfrutaron tanto de sus nuevos temas como de algunos de sus mayores éxitos.

"Confessions II" llegará en julio

Durante el concierto, Madonna interpretó por primera vez en vivo "I Feel So Free", el tema que abrirá su nuevo material discográfico, además de clásicos como "Hung Up", una de las canciones más representativas de su carrera.

"Confessions II" será el decimoquinto álbum de estudio de la cantante y está concebido como una continuación de "Confessions on a Dance Floor", el exitoso disco que lanzó en 2005.

El nuevo proyecto tiene previsto su estreno oficial el próximo 3 de julio.

Sabrina Carpenter apareció como invitada sorpresa

Uno de los momentos más destacados del espectáculo ocurrió cuando Sabrina Carpenter apareció inesperadamente para acompañar a Madonna en la interpretación de "Bring Your Love", colaboración que ambas ya habían presentado anteriormente durante el Festival de Coachella.

La participación de la joven cantante desató la euforia de los asistentes y reforzó el vínculo entre dos generaciones del pop internacional.

Madonna regresa a sus raíces dance y electrónicas

Con este nuevo álbum, la intérprete apuesta nuevamente por los sonidos disco y electrónicos que marcaron una de las etapas más exitosas de su trayectoria.

Además, vuelve a colaborar con el productor Stuart Price, quien participó en la creación del primer "Confessions" y fue una pieza clave en el éxito de aquel proyecto.

Presentará oficialmente el disco en el Festival de Tribeca

Está previsto que Madonna haga la presentación oficial de "Confessions II" este viernes durante el Festival de Tribeca, en Nueva York.

Como parte del evento, se proyectará un cortometraje de aproximadamente diez minutos basado en los primeros seis temas del álbum y, posteriormente, la cantante sostendrá una conversación con el conductor y comediante Jimmy Fallon.


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