El cantante reinventó su repertorio junto a una orquesta de 50 músicos en un recital especial que mostró una faceta más vulnerable y artística

Inicio / Escena / Harry Styles sorprende con un concierto sinfónico íntimo

El cantante Harry Styles dejó momentáneamente atrás los grandes escenarios y el sonido orientado al pop bailable para presentar un espectáculo completamente diferente junto a una orquesta de 50 músicos en el Royal Festival Hall de Londres.

El concierto, realizado como parte del Meltdown Festival, del que es curador este año, representó una propuesta inédita para el artista.

En un recinto con capacidad para apenas 2 mil espectadores, muy distante de los estadios donde suele presentarse, Styles apostó por una experiencia más cercana y centrada en la música en vivo.

Acompañado por el director Jules Buckley y una formación orquestal completa, el cantante transformó varias de sus composiciones en piezas de carácter sinfónico, sorprendiendo a un público que desconocía por completo el repertorio y los arreglos que escucharía durante la velada.

Una interpretación más íntima y emocional

La presentación comenzó con una versión renovada de “Boyfriends”, donde la combinación de cuerdas, arpa y la voz del intérprete creó una atmósfera delicada y envolvente.

Lejos de la energía de los grandes estadios, Styles mostró una faceta más introspectiva y vulnerable.

Durante el concierto, el artista interpretó temas de distintas etapas de su carrera, acompañado por arreglos orquestales que aportaron una dimensión cinematográfica a canciones como “Matilda” y “Fine Line”.

También sorprendió al incluir “Two Ghosts”, pieza de su álbum debut de 2017 que no interpretaba en directo desde 2020.

HARRY CANTANDO TWO GHOSTS CON ORQUESTA

©️manbun94pic.twitter.com/T8160faPXx — Harry Styles México 💋🪩 (@HarryMexOficial) June 16, 2026

La nueva versión emocionó a numerosos asistentes y se convirtió en uno de los momentos más celebrados de la noche.

Styles aprovechó el espectáculo para expresar su admiración por la música clásica y agradecer la colaboración de Jules Buckley, responsable de varios de los arreglos que dieron forma a la presentación.

El cantante explicó que siempre ha sentido interés por la música orquestal, aunque reconoció que se trata de un ámbito que le resultaba complejo.

Destacó que trabajar con Buckley le permitió acercarse a ese universo creativo de una manera accesible y enriquecedora.

Además, rindió homenaje a algunas de sus influencias musicales, interpretando “Here Comes the River”, del cantautor Patrick Watson, una canción que había utilizado como referencia para desarrollar parte del sonido de su trabajo más reciente.

La música como protagonista

Uno de los momentos más emotivos llegó con “Carla's Song”, composición inspirada en la experiencia de observar a un amigo escuchar por primera vez “Bridge Over Troubled Water”, de Simon & Garfunkel.

Harry haciendo el cover Bridge Over Troubled Water de Simon & Garfunkel hoy en el Meltdown Festival en Londres!

©️selyoncerrypic.twitter.com/dr31vHkNb8 — Harry Styles México 💋🪩 (@HarryMexOficial) June 16, 2026

Antes de interpretarla, Styles reflexionó sobre el poder de la música para trascender a los artistas y conectar a las personas. El mensaje encontró eco en una interpretación respaldada por la orquesta y un coro góspel que elevó la intensidad emocional del tema.

Cuando parecía que el recital había llegado a su fin, el artista reservó una última sorpresa para los asistentes. La noche concluyó con una versión de “Bridge Over Troubled Water”, considerada una de las canciones más emblemáticas del dúo Simon & Garfunkel.

La interpretación puso el broche final a una velada marcada por la experimentación musical y la cercanía con el público. Con el respaldo de la orquesta y una ejecución vocal ampliamente celebrada, Styles demostró una nueva dimensión artística que dejó una profunda impresión entre los asistentes.