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Rels B sorprende con disco: 'love love FLAKK' llega este viernes

El artista mallorquín anunció por sorpresa el lanzamiento de su noveno álbum de estudio, 'love love FLAKK', un proyecto de 11 canciones con tintes románticos

  • 04
  • Mayo
    2026

El artista Rels B sorprendió este lunes a sus seguidores al anunciar, de forma inesperada, el lanzamiento de su nuevo disco de estudio, “love love FLAKK”, previsto para este viernes 7 de mayo.

El anuncio se produjo a través de una cuenta regresiva en Spotify, donde el artista mallorquín encendió la expectativa entre sus fans con el pre-save oficial del proyecto, marcando así el inicio de una nueva etapa musical apenas un año después de “AfroLOVA 25”.

Entre los temas más comentados destaca “El cielo”, una colaboración con Kali Uchis, que apunta a convertirse en uno de los puntos fuertes del proyecto.

Las primeras pistas sugieren una propuesta marcada por sonidos sensuales, románticos y personales, reforzando la evolución artística de Skinny Flakk hacia una faceta más introspectiva.

Estrategia de expectativa total

En los días previos al anuncio, Rels B eliminó todo el contenido de su cuenta de Instagram, una estrategia que disparó especulaciones entre sus seguidores.

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Posteriormente, el cantante publicó nuevas imágenes relacionadas con el proceso de grabación de “love love FLAKK”, incluyendo lo que parece ser la portada del disco.

Uno de los elementos que más llamó la atención fue la aparición de una página del libro “El acto de crear: Una manera de ser”, del productor Rick Rubin, en la que se reflexiona sobre el proceso creativo y la expresión artística.

La publicación fue interpretada por muchos fans como una declaración de principios sobre el enfoque emocional y artístico detrás del nuevo álbum.

Rels B mantiene su dominio global

El lanzamiento llega en un momento clave para el artista español, quien en 2025 revalidó por segundo año consecutivo su posición como el artista español más escuchado fuera de España en Spotify.

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Con una carrera en constante expansión internacional, Rels B ha logrado consolidarse como una de las figuras más importantes de la música urbana en español, combinando independencia creativa con éxito comercial.

Además del estreno del disco, el artista ya tiene marcada una cita importante con su público: el próximo 4 de julio se presentará en Madrid, donde se espera que “love love FLAKK” tenga un papel central en el repertorio.


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