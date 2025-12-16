Los últimos centavos de EUA se subastan por $16,76 mdd

Los que decían que los centavos no tenían valor estaban totalmente equivocados.

Para muestra de ello es que coleccionistas han desembolsado millones de dólares por los últimos centavos que circularon antes de que Estados Unidos pusiera fin a la producción de estas monedas el pasado noviembre.

Fue en una subasta realizada el pasado jueves organizada por Stack’s Bowers Galleries donde se vendieron 232 conjuntos de tres centavos por $16,76 millones de dólares.

Solamente el conjunto 232, que contenía los últimos tres centavos fabricados, fue vendido en $800,000 dólares.

El comprador de este conjunto también obtuvo los tres troqueles que acuñaron esos centavos de Lincoln.

El director de numismática estadounidense en Stack’s Bowers, John Kraljevich, aseguró que esta subasta fue "el tipo de subasta donde no se conoce el valor de mercado de los artículos hasta que la gente hace sus ofertas".

También, cada conjunto comprendía 2025 centavos acuñados en las Casas de Moneda de Filadelfia y Denver y un centavo de oro de 24 quilates para cerrar el final de una era. Cada uno llevaba también un símbolo Omega único.

La intención de venderse 232 grupos fue para reflejar cada año que la moneda estuvo incrustada en la cultura estadounidense.

“La cultura estadounidense ha incorporado el centavo en nuestro léxico, en nuestra cultura pop, en todas estas cosas”, señaló Kraljevich. “Y creo que para muchas personas, el fin de la producción de centavos para circulación es un elemento de nostalgia”.

Comentarios