Subastarán chamarra de Olivia Newton-John que usó en 'Grease'

La casa de subastas Julien’s Auctions y el canal Turner Classic Movies cerrarán su "Semana de Leyendas de Hollywood" con un tributo a Olivia Newton-John, en el que habrá una puja de varios de sus artículos.

Del 10 al 13 de diciembre, en el Waldorf Astoria de Beverly Hills, así como en línea, más de 400 artículos de la fallecida actriz serán subastados, entre ellos la chamarra de cuero que usó como Sandy, en la película Vaselina.

También se subastarán algunos de los premios discográficos que obtuvo por canciones como Summer nights, Physical y Have you never been mellow y el American Music Award de 1974 que ganó como mejor vocalista femenina de country.

En la subasta se podrá ofertar por alguna de sus piezas de vestuario, instrumentos, arte, joyas, recuerdos, artículos personales y mucho más, todo propiedad de la legendaria ganadora del Grammy.

Parte de las ganancias beneficiará al Fondo de la Fundación Olivia Newton-John, fundado por la cantante y su esposo, John Easterling, para apoyar la investigación global sobre tratamientos de medicina vegetal para el cáncer.

