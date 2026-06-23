Supergirl llegará a los cines con una heroína más humana

La nueva película de Supergirl, protagonizada por Milly Alcock, muestra a una heroína compleja basada en el cómic 'La mujer del mañana'

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La esperada película de Supergirl llega esta semana a las pantallas presentando a una heroína más humana, con problemas por resolver, compleja y llena de humor.

La historia protagonizada por Milly Alcock y dirigida por Craig Gillespie está basada en el cómic "La mujer del mañana" de Tom King, con un guion de Ana Nogueira.

“Muchos estarán de acuerdo en que la Supergirl de ese cómic es la que da más para reflexionar”, afirmó el director. “Siempre me he sentido atraído por los marginados y los desfavorecidos, y esta historia es exactamente eso. Ella es un personaje defectuoso, que está lidiando con muchos problemas y eso, para mí, hace que el viaje sea más interesante”.

En la cinta –producida por James Gunn y Peter Safran– el público verá a Kara Zor-El viajando por la galaxia junto a su perro Krypto; en su travesía conocerá a la joven Ruthye Marye Knoll (Eve Ridley) y presenciará una tragedia que la llevará a emprender una búsqueda marcada por la venganza.

“Para que el público logre conectar con el dolor de la protagonista de verdad, Supergirl abordará con todo lujo de detalles la historia de Krypton”, indicó Gillespie.

Alcock señaló que el hecho de que el personaje esté basado en La Mujer del Mañana la hizo aceptar de inmediato, pues sabía que daría vida a un personaje lleno de matices y de imperfecciones.

“La historia se desarrolla conociendo cómo era Krypton y cómo era ella ahí”, dijo la actriz, “con esto, la gente va a entenderla como persona y el porqué de su personalidad autodestructiva y llena de problemas por resolver”.

Supergirl forma parte del Capítulo uno: Dioses y monstruos, la fase inaugural del Universo DC; además, los fans verán algunas novedades que hablan de los planes a futuro del UDC, destacando la aparición de Lobo, el brutal cazarrecompensas y mercenario interpretado por Jason Momoa.