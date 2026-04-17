Milly Alcock llegará a México con ‘Supergirl’ en la CCXP 2026

La actriz Milly Alcock, protagonista de Supergirl: Woman of Tomorrow, visitará México como parte de la CCXP México 2026, uno de los eventos más importantes para los fans del entretenimiento y los cómics en el país.

La intérprete australiana estará acompañada por el director Craig Gillespie en un panel especial programado para el domingo 26 de abril, dentro de la convención que se celebrará del 24 al 26 de abril.

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Paneles, adelantos y convivencia con fans

La participación de Alcock y Gillespie incluirá actividades en los escenarios principales, como el Thunder Stage y el Omelete Stage, donde se esperan:

Adelantos exclusivos de la película

Conversaciones con los protagonistas

Experiencias inmersivas para los asistentes

Posible material inédito detrás de cámaras

El evento marcará un primer acercamiento entre el público latinoamericano y la nueva etapa de DC Studios, que busca renovar su universo cinematográfico con esta nueva versión de Supergirl.

La película Supergirl: Woman of Tomorrow, basada en el cómic del mismo nombre, es una de las producciones clave del nuevo universo de DC.

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La presencia de Alcock en México refuerza la estrategia de promoción internacional y el interés por medir la respuesta del público antes de su estreno.

¿Quién es Milly Alcock?

Milly Alcock alcanzó fama mundial por su papel como la joven Rhaenyra Targaryen en House of the Dragon.

Su elección como Supergirl la posiciona como una de las nuevas caras más prometedoras de Hollywood.

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