Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
escena_supergirl_a55b6565d3
Escena

Milly Alcock llegará a México con ‘Supergirl’ en la CCXP 2026

La actriz australiana Milly Alcock, protagonista de Supergirl: Woman of Tomorrow, visitará México como parte de la CCXP México 2026

  • 17
  • Abril
    2026

La actriz Milly Alcock, protagonista de Supergirl: Woman of Tomorrow, visitará México como parte de la CCXP México 2026, uno de los eventos más importantes para los fans del entretenimiento y los cómics en el país.

La intérprete australiana estará acompañada por el director Craig Gillespie en un panel especial programado para el domingo 26 de abril, dentro de la convención que se celebrará del 24 al 26 de abril.

También te puede interesar: Nuevo tráiler de Supergirl revela a Superman y Lobo

Paneles, adelantos y convivencia con fans

La participación de Alcock y Gillespie incluirá actividades en los escenarios principales, como el Thunder Stage y el Omelete Stage, donde se esperan:

Adelantos exclusivos de la película

  • Conversaciones con los protagonistas
  • Experiencias inmersivas para los asistentes
  • Posible material inédito detrás de cámaras

El evento marcará un primer acercamiento entre el público latinoamericano y la nueva etapa de DC Studios, que busca renovar su universo cinematográfico con esta nueva versión de Supergirl.

super.png

La película Supergirl: Woman of Tomorrow, basada en el cómic del mismo nombre, es una de las producciones clave del nuevo universo de DC.

Leer más: Milly Alcock se pone la capa: Será la nueva Supergirl

La presencia de Alcock en México refuerza la estrategia de promoción internacional y el interés por medir la respuesta del público antes de su estreno.

¿Quién es Milly Alcock?

Milly Alcock alcanzó fama mundial por su papel como la joven Rhaenyra Targaryen en House of the Dragon.

Su elección como Supergirl la posiciona como una de las nuevas caras más prometedoras de Hollywood.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2026_03_31_T100833_950_cced4da760
Nuevo tráiler de Supergirl revela a Superman y Lobo
EH_UNA_FOTO_2025_08_14_T141126_246_ae07dee832
James Gunn revela la 'Saga Superman' y detalla el futuro del DCU
escena_momoa_lobo_0e292d98d1
Jason Momoa interpretará a Lobo en 'Supergirl: Woman of Tomorrow'
publicidad

Últimas Noticias

arco_independencia_ef6d8fae9d
Piden a ciudadanía defender Arco de la Independencia
jersey_rayados_star_wars_338394aa80
Rayados lanza jerseys de Star Wars previo a duelo ante Pachuca
alejandro_fernandez_arre_63fc2059eb
Presenta Alejandro Fernández 'Arre' su marca de ropa
publicidad

Más Vistas

clima_nublado_monterrey_nuevo_leon_52446fde72
Alertan por lluvias y frío en Nuevo León este fin de semana
Whats_App_Image_2026_04_16_at_3_52_31_PM_2cda8e4a54
Proyectos 9 admite fallas y crisis en desarrollos inmobiliarios
nl_consesiones_de_agua_af6a3bac51
Piden cancelar concesiones de agua a empresarios campesinos
publicidad
×