escena_supergirl_a55b6565d3
Escena

Lanzan primer tráiler de 'Supergirl' con Milly Alcock

En el tráiler se ve a una versión irreverente de Kara que enfrenta a Lobo y regresa con Krypto. La cinta debutará en junio de 2026

  • 11
  • Diciembre
    2025

Supergirl está lista para hacer su debut en el cine, bueno, para su propia película.

Y es que este jueves se estrenó el primer tráiler de la película de la prima de Superman, la cual traerá de regreso a Milly Alcock como Kara Zor-El, a quien ya interpretó en una secuencia en los compases finales de "Superman" de este año.

Al ritmo del tema "Call Me", de la mítica banda Blondie, la superheroína nacida en Krypton muestra sus credenciales como una superheroína en un tráiler de dos minutos.

Al inicio del tráiler se muestra a Kara con resaca y a su perro Krypto, el cual haría su regreso a la pantalla grande después de robarse los corazones del público en la película de Superman.

Se espera que la versión de Kara para este nuevo universo de DC sea la de una Kara irreverente mientras se enfrenta al cazarrecompensas Lobo, quien será personificado por Jason Momoa.

La cinta está dirigida por Craig Gillespie junto a Ana Nogueira y Otto Binder.

Además de las participaciones de Alcock y Momoa, la película también cuenta con Matthias Schoenaerts, que interpretará al sanguinario pirata cósmico Krem de las Colinas Amarillas; Eve Ridley, que dará vida a la aliada de la protagonista Ruthye Marye Knoll; Emily Beecham como Alura In-Ze, la científica kryptoniana y madre de Supergirl; David Krumholtz como Zor-El, padre de la protagonista; o Alice Hewkin, que dará vida a una de las Sklarian Raiders.

"Supergirl" llegará a esta vista para estrenarse en México el 25 de junio de 2026.


