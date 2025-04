Taylor Swift, acusada de plagio por autora de Florida

La cantante Taylor Swift fue demandada por presunta violación de derechos de autor en una corte federal del estado de Florida.

La artista Kimberly Marasco sostiene que la intérprete incorporó fragmentos de sus poemas en varias canciones sin permiso ni reconocimiento.

Dicha demanda también incluye a los productores Jack Antonoff y Aaron Dessner, así como a las disqueras Universal Music Group y Republic Records.

Canciones y discos señalados

Marasco identifica como supuestas obras infractoras temas de los álbumes "Lover", "Folklore", "Midnights" y el reciente "The Tortured Poets Department". Entre las canciones destacan “Illicit Affairs”, “Hoax”, “Death by a Thousand Cuts”, “Down Bad”, “Mastermind” y “Midnight Rain”.

La autora afirma que estas canciones contienen frases, metáforas y estructuras narrativas muy similares a sus poemas, algunos publicados previamente en redes sociales.

La jueza federal Aileen Cannon está a cargo del caso y ha ordenado que los demandados no respondan formalmente hasta que todos sean notificados. Hasta el momento, Swift aún no ha recibido la notificación oficial.

Cabe señalar que esta es la segunda vez que Marasco inicia un litigio contra la artista; en 2024 presentó una demanda similar, aunque Swift fue retirada como parte acusada en ese entonces.

Celebridades mencionadas en el expediente

Aunque la demanda se centra en Swift, el expediente hace alusión a varias figuras públicas como Beyoncé, Chaka Khan, Elton John, Brad Paisley, Lady Gaga, Elon Musk y Kim Kardashian.

Ninguno de ellos forma parte del proceso legal, pero sus nombres aparecen como parte de comparaciones hechas por ambas partes.

Por ejemplo, el poema “Ordinary Citizen” de Marasco fue comparado por la defensa con “If I Were a Boy” de Beyoncé. Marasco rechazó esta analogía, alegando que sus textos abordan temas distintos. Similares referencias se hacen con canciones como “Candle in the Wind” de Elton John y “Perfect Storm” de Brad Paisley.

Además, el empresario Elon Musk es citado en un poema de Marasco titulado “Elon=MC²”, donde se usa una metáfora sobre su intelecto. La autora argumenta que la canción “Mastermind” de Swift contiene la frase “To assess the equation of you”, lo que, según ella, demuestra similitudes conceptuales no accidentales.

Lady Gaga es mencionada por una supuesta coincidencia entre una pose suya en una imagen promocional y una ilustración en la portada de un libro de Marasco. En cuanto a Kim Kardashian, aparece en un anexo por la interpretación de que la canción “thanK you aIMee” alude a sus iniciales, algo que Marasco desestima.

Por otra parte, Marasco exige una compensación económica y reconocimiento oficial como autora de los elementos que, asegura, fueron utilizados sin autorización.

El proceso aún se encuentra en su etapa preliminar, a la espera de notificaciones formales para dar inicio al procedimiento legal.

