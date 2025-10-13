Cerrar X
Escena

Taylor Swift anuncia docuserie y filme final de The Eras Tour

El titan musical, Taylor Swift sorprendió a sus fans lanzando 'The end of an Era', una docuserie que muestra el detrás de cámaras del exitoso 'The Eras Tour'

  • 13
  • Octubre
    2025

Taylor Swift sorprendió este lunes a sus seguidores al anunciar el estreno de un nuevo documental y una película concierto que marcarán el cierre oficial de The Eras Tour, la gira más exitosa de su carrera.

La artista estadounidense reveló que el 12 de diciembre de 2025 llegarán a Disney+ dos producciones especiales:

  • La docuserie “The End of an Era”, compuesta por seis episodios, que mostrará imágenes inéditas detrás de cámaras, ensayos, momentos personales y la evolución creativa de la gira.
  • La película concierto “The Eras Tour: The Final Show”, grabada durante su última presentación en Vancouver el 8 de diciembre de 2024, que incluirá por primera vez el set completo de The Tortured Poets Department.

Set The Tortured Poets Deparment

GyIBNStWAAAeqqC.jfif

Este nuevo acto temático,inspirado en la estética “dark academia", se incorporó durante la etapa europea del tour y no apareció en la primera versión cinematográfica de The Eras Tour, lanzada en 2023.

Swift, quien ha batido récords de audiencia y taquilla con esta gira, aseguró que el proyecto es una forma de “cerrar un capítulo histórico” y agradecer a los fans que la acompañaron en cada país.

The Eras Tour se convirtió en un fenómeno global, con más de 150 fechas en cinco continentes, millones de asistentes y una recaudación que superó los mil millones de dólares, posicionándola como la gira más lucrativa de la historia.

Los fans podrán revivir la experiencia completa y descubrir detalles íntimos de la producción cuando ambas producciones lleguen a la plataforma de streaming en diciembre.

G3Ixa53bQAAu0R9.jfif


Comentarios

