Príncipe William sorprende en podcast de Travis Kelce

El príncipe William apareció en "New Heights" el mismo día de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce, dejando momentos virales junto a los hermanos Kelce

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El príncipe William fue el invitado sorpresa del podcast New Heights, conducido por Travis y Jason Kelce, en un episodio publicado este viernes, el mismo día en que Travis Kelce contraerá matrimonio con la estrella del pop Taylor Swift en el Madison Square Garden de Nueva York.

La entrevista, de aproximadamente 30 minutos, tomó por sorpresa incluso a los propios conductores. Al finalizar la conversación, Jason Kelce bromeó sobre la inesperada participación del heredero al trono británico.

"Pensábamos que íbamos a hablar con linieros ofensivos corpulentos, no con reyes, reinas y príncipes de otras naciones. Esto es una locura", comentó Jason al cierre del episodio.

William elige su momento favorito de Travis

Durante la charla, Jason aprovechó para plantearle al príncipe una divertida pregunta relacionada con Taylor Swift y Travis Kelce.

Le pidió elegir cuál consideraba el momento más icónico ocurrido en el estadio de Wembley: el touchdown que Travis consiguió en 2015 frente a los Lions o su aparición como bailarín de apoyo durante un concierto de Taylor Swift.

Con sentido del humor, William respondió sin dudar: "Travis como bailarín de apoyo".

La respuesta provocó risas entre los participantes y dio pie a que el propio Travis asegurara que estaría encantado de repetir la experiencia.

"Escucha, si Tay se apunta a una gira, con mucho gusto me aseguraré de que la volvamos a la vida", comentó el jugador de la NFL.

Semanas antes de anunciar oficialmente su compromiso con Travis Kelce, Taylor Swift participó como invitada en New Heights, donde presentó su más reciente álbum, The Life of a Showgirl.

El episodio tuvo un enorme impacto y alcanzó 13 millones de visualizaciones durante sus primeras 24 horas de publicación.

La boda de Taylor Swift y Travis Kelce

Tras varios días de especulaciones, la Associated Press confirmó este viernes que Taylor Swift y Travis Kelce contraerán matrimonio el 3 de julio en el Madison Square Garden.

Como parte del operativo para el evento, las calles cercanas al recinto fueron cerradas al tráfico y las autoridades locales fueron notificadas sobre la gran cantidad de asistentes que se espera en los alrededores.

Además, distintos medios han señalado que la lista de invitados ronda los mil asistentes y que la celebración contará con actuaciones musicales de Stevie Nicks y Tim McGraw.