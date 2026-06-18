Taylor Swift revela que creó canción de Toy Story 5 en ocho horas

Taylor Swift reveló que escribió y grabó la canción de los créditos de Toy Story 5 en solo ocho horas tras ver la película

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La cantante y compositora Taylor Swift compartió que compuso y grabó la canción "I Knew It, I Knew You", incluida en los créditos finales de Toy Story 5, en menos de ocho horas, impulsada por la inspiración que le provocó ver la película por primera vez.

La cantante publicó un video en su cuenta de X el día del estreno de la cinta, donde relató el intenso proceso creativo que vivió tras asistir a una proyección de la nueva entrega de la franquicia de Pixar.

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Swift explicó que asistió a la proyección de Toy Story 5 alrededor de las 11:00 de la mañana y que, al terminar, regresó a casa para escribir la canción que acompañaría los créditos finales.

“Got the songwriters zoomies, went home, wrote the end credit song for TS5, we have now produced it and I’m doing vocals. It’s 6pm, in 2h Bob Iger and Tom from Pixar are coming to hear it, we have not recorded it yet. and i think this is one of most fun days of my life” 🤧❤️ pic.twitter.com/l9TktpHzU4 — kaia (@notkaia13) June 18, 2026

Horas después, el tema ya había sido producido y ella se encontraba grabando las voces en el estudio, antes de una reunión programada para mostrar el resultado a Bob Iger y a un ejecutivo de Pixar.

"Ha sido un día bastante ajetreado. A las 11 de la mañana fui a ver 'Toy Story 5', me inspiré muchísimo, me entró la inspiración de compositora, volví a casa y escribí la canción de los créditos finales. Ya la hemos producido y estoy grabando las voces... Creo que este es uno de los días más divertidos de mi vida", comentó en el video.

La canción nació en tiempo récord

Según el relato de la artista, entre el final de la proyección y la reunión prevista para las 9 de la noche transcurrieron aproximadamente ocho horas, tiempo en el que escribió la letra, produjo el tema y grabó la interpretación vocal.

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La canción fue coescrita y coproducida junto a Jack Antonoff, aunque el productor no aparece en el video compartido por la cantante.

Swift aseguró que siempre había querido escribir una canción para los personajes de Toy Story, una franquicia que dijo admirar desde que era niña.

En un mensaje previo sobre el lanzamiento del tema, recordó que tuvo la oportunidad de ver la película en una etapa temprana de producción y que la inspiración surgió inmediatamente después de salir de la proyección.

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