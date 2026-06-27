Leah McKendrick reveló que escribió una carta a Taylor Swift para obtener los derechos de dos canciones para 'Mensajes de voz para Isabelle'

Inicio / Escena / Taylor Swift fue clave para 'Mensajes de voz para Isabelle'

La guionista y directora Leah McKendrick reveló que recurrió a una carta dirigida a Taylor Swift para solicitar el permiso de utilizar las canciones "Marjorie" y "New Year's Day" en la película Mensajes de voz para Isabelle, producción que ya está disponible en Netflix.

McKendrick explicó que ambas piezas musicales eran esenciales para una de las escenas más emotivas del filme, ya que "Marjorie", incluida en el álbum Evermore, acompaña el proceso de duelo que vive la protagonista tras la muerte de su hermana.

Una petición sin plan alternativo

La cineasta aseguró que acostumbra escribir cartas cuando busca obtener los derechos de una canción y afirmó que, en este caso, no contemplaba otra opción musical.

"No hay otra canción", fue el mensaje que dijo haber transmitido tanto a Taylor Swift como a la cantante Robyn. McKendrick recordó que la interpretación de "Marjorie" durante la gira Eras Tour tuvo un profundo impacto emocional en ella, por lo que consideró indispensable incluirla en la historia.

Finalmente, la artista estadounidense autorizó el uso de "Marjorie" y "New Year's Day", decisión que la directora calificó como un gesto de gran generosidad. También destacó el respaldo que recibió de Netflix durante el proceso para conseguir ambas licencias.

Una historia nacida de una experiencia personal

"Mensajes de voz para Isabelle" sigue a Jill, interpretada por Zoey Deutch, una aspirante a chef pastelera en San Francisco que enfrenta la muerte de su hermana Isabelle, quien padecía fibrosis quística.

Tras su fallecimiento, el número telefónico de Isabelle es reasignado por error a Wes, un agente inmobiliario de Texas interpretado por Nick Robinson, quien comienza a acompañar a Jill de forma anónima.

McKendrick señaló que el guion está inspirado en la relación que mantuvo con su propia hermana, por lo que buscó que la película reflejara una experiencia auténtica sobre el duelo y la esperanza.