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Lanza Taylor Swift 'I Knew It, I Knew You' para Toy Story 5

Tras ver una versión preliminar, la artista regresó a casa y comenzó a escribir la pieza inspirada en la historia y en los sentimientos que le provocó.

  • 05
  • Junio
    2026

Después de mucho misterio, Taylor Swift y una de las sagas más exitosas de Pixar, Toy Story, confirmaron su partipación en la banda sonora de la nueva película con la canción "I Knew It, I Knew You" la cual ya está disponible en plataformas y marca un regreso a sus raíces country, lo que ha generado reacciones entre los fanáticos por su carga emocional y su conexión con uno de los personajes más queridos de la saga animada.

Durante varias semanas, los seguidores de la artista intercambiaron teorías sobre pistas que parecían anticipar una colaboración con la película de Pixar. Finalmente, Swift confirmó la noticia a través de sus redes sociales, donde compartió detalles sobre el proceso creativo detrás de la canción.

La intérprete explicó que la oportunidad tiene un significado especial debido a la importancia que la franquicia ha tenido en su vida desde la infancia.

La inspiración detrás de "I Knew It, I Knew You"

De acuerdo con Taylor Swift, la canción nació después de que tuvo acceso a una versión preliminar de Toy Story 5. Tras ver la película, regresó a casa y comenzó a escribir una pieza inspirada en la historia y en los sentimientos que le provocó el proyecto.

En un principio, algunos seguidores especularon que el tema estaría centrado en Woody o Buzz Lightyear. Sin embargo, la cantante aclaró que la verdadera inspiración fue Jessie, la vaquera que se convirtió en uno de los personajes más populares de la franquicia desde su debut en Toy Story 2.

Swift señaló que la historia de Jessie le permitió explorar emociones relacionadas con la amistad, los recuerdos y el paso del tiempo, elementos que terminaron convirtiéndose en el corazón de la canción.

Una canción sobre los reencuentros y la nostalgia

La letra de "I Knew It, I Knew You" aborda la experiencia de reencontrarse con una persona importante después de años de distancia. A través de recuerdos compartidos y referencias a la infancia, la canción reflexiona sobre cómo ciertas relaciones permanecen presentes incluso cuando parece que han quedado atrás.

Uno de los versos recuerda el momento en que alguien vuelve a aparecer inesperadamente y revive sentimientos que parecían olvidados. La composición también habla de las despedidas que parecen definitivas y de la posibilidad de encontrar una segunda oportunidad para reconectar con quienes marcaron una etapa importante de la vida.

El mensaje ha sido interpretado por muchos seguidores como una reflexión sobre la amistad duradera, uno de los temas recurrentes en la historia de Toy Story.

Taylor agradece a los creadores de la franquicia

Al presentar la canción, la artista dedicó un mensaje de agradecimiento a las personas involucradas en la producción de la película. Swift reconoció especialmente al director Andrew Stanton, quien la invitó a participar en el proyecto, y al compositor Randy Newman, responsable de gran parte de la identidad musical que ha acompañado a la franquicia durante décadas.

También destacó la colaboración de Jack Antonoff, su frecuente compañero creativo, con quien desarrolló el tema inspirado en los personajes que acompañaron a varias generaciones de espectadores.

Para la cantante, escribir una canción para Toy Story representó tanto una nueva experiencia artística como la oportunidad de formar parte de una historia que ha seguido desde los cinco años.


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