Taylor Swift sorprende en show de Travis Kelce con video gracioso

Taylor Swift apareció de forma inesperada en un evento de 'New Heights' y protagonizó un momento viral junto a Travis Kelce

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La cantante Taylor Swift protagonizó una inesperada aparición durante una grabación en vivo del pódcast New Heights, conducido por Travis y Jason Kelce, al participar en un divertido segmento que rápidamente se volvió uno de los momentos más comentados del evento.

La cantante apareció a través de un video proyectado ante el público reunido en el Teatro Orpheum de Los Ángeles, donde se le observa alimentando a Travis Kelce con un bocado de espagueti mientras imitaba el sonido de un avión en pleno aterrizaje.

Las imágenes fueron presentadas como parte de una dinámica encabezada por el productor del programa, Brandon Borders, quien bromeó sobre una anécdota relacionada con la pareja.

En el video, Swift acompaña la escena con comentarios humorísticos mientras acerca el tenedor a Kelce, provocando risas tanto en el escenario como entre los asistentes.

La reacción del público fue inmediata y el teatro estalló en aplausos cuando la artista apareció en pantalla.

Durante la proyección, el ala cerrada de los Chiefs no ocultó su diversión y siguió el juego mientras las imágenes avanzaban.

El momento se convirtió en uno de los puntos más destacados de la grabación, que también contó con otros invitados y segmentos especiales.

La escena reforzó la imagen relajada y cercana que la pareja ha mostrado públicamente en diversas ocasiones desde que inició su relación.

Una relación marcada por momentos espontáneos

La comida ha sido un tema recurrente en varias anécdotas compartidas por la pareja. En el pasado, Kelce ha hablado sobre sus preferencias alimenticias y algunos de sus hábitos a la hora de comer.

La aparición sorpresa de Swift volvió a generar conversación entre sus seguidores, quienes celebraron la espontaneidad del momento y la complicidad mostrada entre ambos durante el evento.

Con este episodio, la cantante y el jugador de la NFL sumaron una nueva escena viral a una relación que continúa captando la atención del público y de los medios de entretenimiento.