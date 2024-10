Taylor Swift y Sabrina Carpenter sorprenden con dueto en vivo

Vaya sorpresa la que se llevaron los asistentes al concierto que ofreció Taylor Swift, el sábado por la noche, en Nueva Orleans, pues sin que lo esperaran apareció en el escenario Sabrina Carpenter, quien actuó como invitada especial.

Durante el show, realizado en el Caesars Superdome, Taylor hizo una pausa para interactuar con el público, con el que abordó de manera rápida varios temas, entre ellos el éxito de las canciones de Sabrina.

Eso se aprecia en un video, donde se ve a Taylor diciéndole a los presentes que llenaron el lugar que Sabrina suele ser la número uno constantemente y luego les preguntó que si sería buena idea llamarla.

"Está bien, tienen que estar callados, voy a ponerla en altavoz", le dijo Swift a las miles de personas presentes, para luego simular que le llamaba a su colega".

Estoy en un lugar muy ruidoso, de hecho estoy actuando en Nueva Orleans, estoy en The Eras Tour. Solo quería llamarte y decirte que acabo de cantar un poco de 'Espresso' y todos cantaron cada palabra muy fuerte. Quería decirte que todos te amamos. Todos te amamos mucho".

Los "swifties" se mostraron eufóricos al escuchar a Taylor decir "¿Qué estás haciendo? ¿Por qué no estás aquí con nosotros? ¿Qué estás haciendo ahora mismo?

Eso dio pie a la aparición de Sabrina, quien apenas fue vista en el escenario y la locura se desató. Ya juntas cantaron a dueto tres temas: Espresso, Please, please, please, de Carpenter, e Is It over now, de Swift.

