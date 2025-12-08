Podcast
Escena

Taylor Swift y Selena Gomez brillan en juego de los Chiefs

Swift y Gomez asisten juntas por primera vez a un juego de los Chiefs, entre apoyo a Kelce, rumores de boda y el ascenso musical de la cantante

  • 08
  • Diciembre
    2025

Taylor Swift y Selena Gomez, amigas desde hace más de una década, compartieron por primera vez un partido de los Kansas City Chiefs este domingo 7 de diciembre.

Swift asistió para apoyar a su prometido, Travis Kelce, en un duelo decisivo frente a los Houston Texans.

Ambas artistas fueron vistas relajándose en una suite del Arrowhead Stadium, donde seguidores captaron imágenes que rápidamente se viralizaron.

Los Texans ganaron 20-10, dejando a los Chiefs con un preocupante récord de 6-7 y con posibilidades reales de perderse los playoffs por primera vez en diez años.

Esta fue la quinta aparición de Swift en un partido del equipo desde que la pareja anunció su compromiso en agosto.

Swift llevó un abrigo gris y Gomez una chaqueta de piel negra, conversando con amigos, incluida Lena Dunham, dentro del palco exclusivo.

Durante la transmisión, Taylor fue captada sonriendo y siguiendo de cerca el desempeño de Kelce, pese a la derrota.

Una presencia frecuente en la temporada

Cuando no está de gira o promocionando su música, Swift ha acompañado a Kelce regularmente durante los últimos dos años.

 Su aparición anterior fue el 23 de noviembre, cuando los Chiefs vencieron a los Indianapolis Colts 23-20.

La organización del equipo ha reforzado la protección a la privacidad de la cantante, procurando evitar excesiva exposición mediática.

Rumores de boda y declaraciones inéditas de Kelce

En redes y medios ha circulado que Swift y Kelce habrían elegido el 13 de junio de 2026 para su boda en el resort Ocean House de Rhode Island, una fecha cargada de simbolismo para la cantante por su histórico “13”.

En una reciente entrevista para el pódcast New Heights, el jugador reveló que su relación de dos años y medio ha sido sorprendentemente armoniosa, pues asegura que no han tenido ni una sola pelea entre ellos dos.

Aunque la fecha de boda no ha sido confirmada, el presidente de los Chiefs, Mark Donovan, aseguró que la organización respeta profundamente la vida personal de sus jugadores y no planea capitalizar la relación de la pareja.

La relación entre Swift y Kelce sigue captando la atención mundial, convirtiéndose en un fenómeno que mezcla música, deporte y cultura pop, con cada aparición pública generando nuevos titulares y conversaciones.


