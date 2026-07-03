Taylor Swift y Travis Kelce celebrarían este viernes su boda

El Madison Square Garden fue acondicionado bajo estrictas medidas de seguridad para la recepción, mientras crecen las versiones de un enlace previo en Tennessee

Todo indica que la cantante Taylor Swift y el jugador de la NFL Travis Kelce celebrarán este viernes su unión matrimonial en el Madison Square Garden de Nueva York, donde supuestamente se realizó una cena de ensayo de anoche con gran hermetismo.

La pareja no confirmó ni negó que este viernes será su boda en el emblemático estadio, donde desde hace unos días se ha registrado gran movilización, la misma que se intensificó este jueves.

Camiones de diferentes tipos y tamaños llegaron al lugar; de algunos se vio bajar equipo de iluminación, de decoración y hasta de cine, pero todo se manejó discretamente para no dar a conocer los detalles. Nadie dijo nada.

Conforme avanzó el jueves, el recinto fue decorado en tono rosa; unas cortinas rosadas cubrieron los ventanales y, al caer la noche, el lugar fue iluminado de ese color, lo que reforzó la versión de que en su interior la pareja estaba celebrando su unión, pero con un número de invitados más reducido del que se espera.

A pesar de que la boda es casi secreta, en las inmediaciones del lugar fueron vistos llegar amigos y familiares de la pareja, entre cantantes, actores y jugadores de futbol americano.

La recepción principal está programada para esta noche y reunirá a unos 1,000 invitados, convirtiéndose en uno de los eventos sociales más esperados del año.

Las autoridades de Nueva York preparan un amplio operativo de seguridad en los alrededores del recinto, con cierres viales que incluso ya iniciaron.

Fuentes cercanas a la pareja aseguran que ambos se casaron legalmente en un evento íntimo rodeados únicamente por familiares y amigos cercanos, posiblemente en Tennessee, lugar donde Swift comenzó su carrera musical.