¡Es oficial! Comienza la boda de Taylor Swift y Travis Kelce

Taylor Swift y Travis Kelce celebran este viernes su boda en el Madison Square Garden con cientos de invitados, estrictas medidas de seguridad y una gran fiesta

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La cantante y compositora Taylor Swift y Travis Kelce celebran este viernes una de las bodas más esperadas del año en el Madison Square Garden de Nueva York, un evento que ha permanecido rodeado de hermetismo y que reunirá a figuras de la música, el deporte, Hollywood y la industria del entretenimiento.

Desde las primeras horas del día comenzaron los preparativos alrededor del emblemático recinto.

Las calles cercanas fueron cerradas al tránsito mientras camiones descargaban el equipo necesario para la celebración y la policía reforzaba la seguridad ante la gran cantidad de personas que se espera en la zona.

La agencia Associated Press confirmó que la ceremonia se realizará este viernes en el Madison Square Garden, donde durante toda la semana se reportó la asistencia de cerca de mil invitados, además de presentaciones musicales de Stevie Nicks y Tim McGraw.

Taylor ya se dirige hacía el MSG

Durante la mañana, Taylor Swift fue fotografiada saliendo de su apartamento en Nueva York, marcando oficialmente el inicio del día de su boda.

La policía de Nueva York informó que se esperaba un incremento considerable de personas en los alrededores del recinto, por lo que se implementó un amplio operativo de seguridad y movilidad.

Las autoridades anunciaron el cierre de varias vialidades durante el periodo de mayor actividad de la celebración, particularmente alrededor de la una de la tarde.

Las calles afectadas son:

Séptima Avenida entre las calles 30 y 34.

Calles 31, 32 y 33 entre la Sexta y la Séptima Avenida.

Calle 33 entre la Séptima y la Octava Avenida.

Los cambios también alcanzaron al transporte público. En distintas paradas de autobús fueron colocados avisos informando sobre la modificación temporal de rutas debido al evento.

Uno de los anuncios señala:

"AVISO. Debido al evento de TAYLOR SWIFT, la parada de autobús Vamoose se ha reubicado a Calle 28 y Avenida 9 (junto al supermercado Ideal). ¡Gracias por su comprensión!"

Una ceremonia seguida de una gran celebración

De acuerdo con el itinerario difundido por diversos medios estadounidenses, la ceremonia está programada para comenzar alrededor de las 17:30 horas, luego de un cóctel privado para los invitados.

Después se realizará una recepción que se prolongará hasta la madrugada del sábado e incluirá actuaciones musicales, diversos cambios de vestuario por parte de la cantante y la presencia de más de mil asistentes.

Sin embargo, algunos reportes sostienen que la pareja ya habría celebrado previamente la ceremonia y que el Madison Square Garden únicamente será sede de la gran fiesta.

También han surgido versiones de que Taylor Swift y Travis Kelce ya contrajeron matrimonio por la vía civil durante una ceremonia privada, aunque la pareja no ha confirmado oficialmente esa información.

Un jardín transformó el interior del recinto

Para la celebración fue instalado un enorme jardín dentro del Madison Square Garden. Según los reportes, el espacio cuenta con árboles naturales y un piso alfombrado que simula césped.

La decoración está dominada por tonos verde oscuro y rosa, además de sofás blancos, barras, mesas altas, una gran escalera blanca y un área destinada a juegos y actividades, escondida detrás de largas cortinas.

La fiesta comenzará con un cóctel alrededor de las 16:00 horas en el sexto piso del edificio y se extenderá hasta, por lo menos, las 02:00 de la madrugada del sábado.

La celebración da continuidad a la cena de ensayo realizada el jueves en el mismo recinto, a la que asistieron entre 100 y 400 invitados.

Invitados de la música, el cine y el deporte

Entre los asistentes a la cena previa estuvieron Bradley Cooper, Gigi Hadid, Suki Waterhouse, Jack Antonoff, la presentadora Erin Andrews y algunas de las amigas más cercanas de Taylor Swift, entre ellas Ashley Avignone y Abigail Anderson.

Todos recibieron un obsequio personalizado entregado en una caja de terciopelo negro con las iniciales de la pareja entrelazadas por un corazón.

Para la celebración principal también se espera la presencia de Selena Gomez, quien, de acuerdo con distintos reportes, será la dama de honor.

La cantante publicó una fotografía en Instagram luciendo un atuendo de noche ante sus más de 405 millones de seguidores.

Asimismo, se espera la llegada de las hermanas Haim, Adrien Brody, Zoë Kravitz, Steven Spielberg, Bob Iger y otros invitados vinculados al entretenimiento.

Seguridad de alto nivel

Las medidas de seguridad implementadas alrededor del Madison Square Garden han sido descritas como similares a las de una cumbre internacional.

El acceso que utilizarán los invitados está protegido por una gran carpa blanca instalada sobre la acera, mientras que elementos de seguridad permanecen vigilando desde el techo del edificio.

El dispositivo también dificultará que los seguidores puedan acercarse a la celebración, especialmente debido a las altas temperaturas que afectan a Nueva York y que rondan los 40 grados centígrados.

Una historia de amor que captó la atención mundial

Taylor Swift y Travis Kelce anunciaron su compromiso el 26 de agosto de 2025 mediante una publicación en la que el jugador de la NFL aparecía arrodillado entregándole el anillo de compromiso en un enorme jardín de flores.

La publicación estuvo acompañada por el mensaje: "Tu profesor de inglés y tu profesor de gimnasia se casan", además de mostrar el anillo diseñado por Kindred Lubeck y Artifex Fine Jewelry.

Según los informes, Kelce colaboró personalmente en el diseño de la joya, elaborada con diamantes de antigua mina y un diamante rectangular con inspiración vintage.

Semanas antes del compromiso, Swift apareció en el podcast "New Heights", conducido por Travis y Jason Kelce, para anunciar su álbum "The Life of a Showgirl".

El episodio acumuló 13 millones de reproducciones en YouTube durante sus primeras 24 horas y alcanzó un récord Guinness al reunir 1.3 millones de espectadores simultáneos.

Posteriormente, Travis Kelce habló por primera vez de su relación con la cantante en una entrevista para GQ.