The Birds, clásico del suspenso, cumple 6 décadas

The Birds (Los pájaros), de cuyo estreno se cumplen seis décadas, es una de las películas icónicas del cine y de Alfred Hitchcock.

En una pajarería en San Francisco, una joven y acomodada Melanie Daniels (Tippi Hedren), conoce a un abogado llamado Mitch Brenner (Rod Taylor), que se burla de ella pretendiendo confundirla con una dependienta. Él quiere comprar un par de periquitos para su hermana y ella, que se queda prendada de él, lo busca para llevárselos.

Cuando se acerca a su casa, se entera de que él se ha ido a su ciudad natal, Bodega Bay, y decide seguirlo. Allí, las aves del lugar comienzan a comportarse de una manera extraña y violenta. Este es el punto de partida de The Birds (Los pájaros), que se estrenó un 28 de marzo de hace sesenta años.





El origen de la cinta, según recogió el documentalista Tony Lee Moral en el libro The Making of Hitchcock’s The Birds, se remonta a 1960, cuando el director y su esposa y editora de cine Alma Reville disfrutaban del éxito que había cosechado Psycho (Psicosis).

Entre las anécdotas del rodaje, el actor Rod Taylor contó que el staff ponía carne cruda en las lentes de las cámaras para que los cuervos se abalanzaran sobre ellas.

“Estuvimos semanas y semanas trabajando con estos malditos pájaros”.

Tippi Hedren compartió en su libro de memorias, que aguantó los malos tratos del director, así como episodios de acoso sexual. La estrella de Hollywood detalló que una escena que se desarrolla en un dormitorio, la dejó agotada física y emocionalmente.





En principio, se iban a usar pájaros mecánicos, pero finalmente usaron aves reales. Cuando Hitchcock gritó ¡acción!, comenzaron a tirarle pájaros vivos.

“Fue brutal, feo e implacable. No me asusté, sólo estaba abrumada y en una especie de shock y me decía a mí misma una y otra vez: ‘No dejaré que me destroce’”.

La escena, que dura aproximadamente un minuto en el montaje final, se rodó durante cinco días hasta que el británico estuvo satisfecho con el material.