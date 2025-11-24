The Warning hace historia en el show de medio tiempo de la NFL

El rock mexicano vivió un momento histórico este domingo 23 de noviembre, cuando The Warning encendió el medio tiempo del partido entre los Arizona Cardinals y los Jacksonville Jaguars en el State Farm Stadium, convirtiéndose en la primera banda mexicana de rock en presentarse en un halftime de temporada regular de la NFL en Estados Unidos.

El trío regiomontano, integrado por las hermanas Daniela, Paulina y Alejandra Villarreal, ofreció un show explosivo de aproximadamente 13 minutos como parte del halftime show.

Con una energía arrolladora, interpretaron tres de sus temas más populares: “Sick”, “More” y “Automatic Sun”, en un cierre de gira que consolidó su impacto internacional.

Portando las playeras oficiales de los Arizona Cardinals, las hermanas Villarreal se apropiaron del escenario con una potencia poco habitual en este tipo de espectáculos, ya que tocaron completamente en vivo usando su propia instrumentación, un contraste con el típico uso de playback en shows deportivos.

La precisión vocal de Dany, la fuerza inconfundible de Pau en la batería y el groove impecable de Ale en el bajo convirtieron el descanso del partido en un auténtico concierto de rock.

Las reacciones no se hicieron esperar: aficionados en el estadio y en redes sociales calificaron su presentación como un “touchdown musical” y celebraron el ascenso global de la banda.

Originarias de Monterrey y con una nominación al Grammy en su trayectoria, The Warning ha logrado posicionarse como una de las propuestas más sólidas del rock contemporáneo.

Su participación en la NFL representa un hito para la música mexicana y abre la puerta a más artistas latinoamericanos en escenarios deportivos internacionales.





