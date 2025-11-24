Cerrar X
EH_COLLAGE_2025_11_24_T131405_223_4df8b68889
Escena

The Warning hace historia en el show de medio tiempo de la NFL

El trío regiomontano, integrado por las hermanas Daniela, Paulina y Alejandra Villarreal, ofreció un show explosivo de aproximadamente 13 minutos

  • 24
  • Noviembre
    2025

El rock mexicano vivió un momento histórico este domingo 23 de noviembre, cuando The Warning encendió el medio tiempo del partido entre los Arizona Cardinals y los Jacksonville Jaguars en el State Farm Stadium, convirtiéndose en la primera banda mexicana de rock en presentarse en un halftime de temporada regular de la NFL en Estados Unidos.

El trío regiomontano, integrado por las hermanas Daniela, Paulina y Alejandra Villarreal, ofreció un show explosivo de aproximadamente 13 minutos como parte del halftime show.

Con una energía arrolladora, interpretaron tres de sus temas más populares: “Sick”, “More” y “Automatic Sun”, en un cierre de gira que consolidó su impacto internacional.

Portando las playeras oficiales de los Arizona Cardinals, las hermanas Villarreal se apropiaron del escenario con una potencia poco habitual en este tipo de espectáculos, ya que tocaron completamente en vivo usando su propia instrumentación, un contraste con el típico uso de playback en shows deportivos.

G6f0tUgakAAoaI6.jfif

La precisión vocal de Dany, la fuerza inconfundible de Pau en la batería y el groove impecable de Ale en el bajo convirtieron el descanso del partido en un auténtico concierto de rock.

Las reacciones no se hicieron esperar: aficionados en el estadio y en redes sociales calificaron su presentación como un “touchdown musical” y celebraron el ascenso global de la banda.

Originarias de Monterrey y con una nominación al Grammy en su trayectoria, The Warning ha logrado posicionarse como una de las propuestas más sólidas del rock contemporáneo.

Su participación en la NFL representa un hito para la música mexicana y abre la puerta a más artistas latinoamericanos en escenarios deportivos internacionales.

EH UNA FOTO - 2025-11-24T131315.298.jpg


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

AP_25306857090873_60de42b70e
Marcedes Lewis: el tight end más viejo de los Denver Broncos
AP_25306832543105_44c7b66b94
Cam Little supera la marca del gol de campo más largo de la NFL
AP_25269125083120_f5bfb45974
Inicio de Semana 4: Seahawks vence de forma dramática a Cardinals
publicidad

Últimas Noticias

9fcdc7590ccb38eb4f0a2ad78cf8078f53704150_6515e175fd
Empresa del papá de Neymar adquiere la marca Pelé
Whats_App_Image_2025_11_25_at_8_22_26_PM_21a9a86c16
Cae 54% el robo a transportistas en siete años, afirma gobierno
Whats_App_Image_2025_11_25_at_7_51_10_PM_e2277f3fd2
Elimina requisitos rígidos para revocación de mandato en Oaxaca
publicidad

Más Vistas

nl_caso_milena_1a290b217f
Indigna en NL rechazo de seguro a bebé con síndrome de Down
escena_aislin_derbez_gabriela_michel_3fb84377d7
Revela Aislinn Derbez la causa de muerte de Gabriela Michel
EH_UNA_FOTO_2025_11_24_T162641_660_a376648b89
Gobernador destaca disminución de homicidios en segundo informe
publicidad
×