Hallan imágenes inéditas de The Beatles en los 60

El descubrimiento de imágenes inéditas de The Beatles ha generado gran impacto a nivel mundial, al tratarse de un valioso registro audiovisual

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El descubrimiento de imágenes inéditas de The Beatles ha generado gran impacto a nivel mundial, al tratarse de un valioso registro audiovisual que captura a la legendaria banda británica en pleno auge de la Beatlemanía durante la década de los sesenta.

El material, considerado durante años como perdido, corresponde a grabaciones realizadas en 1964, una de las etapas más importantes en la carrera del cuarteto integrado por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr.

Las imágenes fueron recuperadas a partir de una grabación casera en formato de 8 milímetros, realizada por un coleccionista que captó la transmisión televisiva del programa Top of the Pops, donde la banda interpretaba su éxito “Long Tall Sally”.

Aunque el fragmento tiene una duración breve, su valor histórico es significativo, ya que se trata de uno de los pocos registros existentes de aquella presentación, considerada perdida durante décadas.

Material que se creía desaparecido

Durante años, expertos en música y archivistas sostuvieron que gran parte de las primeras apariciones televisivas de The Beatles habían desaparecido debido a prácticas de reutilización de cintas por parte de cadenas como la BBC.

Este hallazgo desafía esa idea y abre la posibilidad de que existan más materiales inéditos resguardados en archivos privados o colecciones familiares.

Especialistas en preservación audiovisual verificaron la autenticidad del metraje, destacando su relevancia como documento histórico que permite observar la energía y presencia escénica de la banda en uno de los momentos más importantes de su trayectoria.

El material también se suma a otros registros encontrados recientemente, como rollos de película de 35 milímetros que permanecieron resguardados por décadas.

El fenómeno de la Beatlemanía

En 1964, The Beatles no solo dominaban las listas musicales, sino que también transformaban la cultura juvenil a nivel global, marcando un antes y un después en la industria del entretenimiento.

Este nuevo metraje permite revivir ese momento histórico y entender la magnitud del fenómeno conocido como Beatlemanía, que consolidó a la banda como un referente cultural.

Tras darse a conocer el hallazgo, las imágenes se viralizaron rápidamente en redes sociales, donde millones de fanáticos celebraron la recuperación de este fragmento de la historia musical.

El descubrimiento también ha reavivado el interés por la preservación de archivos audiovisuales, subrayando la importancia de resguardar el patrimonio cultural para futuras generaciones.

A más de seis décadas de su grabación, este material ofrece una nueva ventana al legado de The Beatles, cuya influencia sigue vigente en la música y la cultura popular a nivel mundial.