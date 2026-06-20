Rubio aprobó detención de migrante que criticó a De la Espriella

Un memorando aprobado por Marco Rubio derivó en la detención de Franklin Humberto Coral Garrido, conocido como Beto Coral, según reveló The New York Times

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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, habría aprobado un memorando que derivó en la detención del activista colombiano Franklin Humberto Coral Garrido, conocido como Beto Coral, según reveló el diario The New York Times.

De acuerdo con la publicación, el documento señala que Coral utilizó su estancia en territorio estadounidense para realizar actividades políticas, lo que, a juicio del funcionario, podría afectar los intereses de la política exterior del país.

Detención y proceso migratorio

Coral fue detenido el pasado martes por autoridades migratorias debido a que permanecía en Estados Unidos con una visa expirada, aunque contaba con una solicitud de asilo en trámite tras denunciar amenazas del narcotráfico en Colombia.

Actualmente, el activista permanece bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mientras se define su situación legal.

El memorando también indica que Coral habría expresado apoyo al gobierno del presidente colombiano Gustavo Petro, lo que fue considerado como un elemento relevante en la evaluación de su permanencia en el país.

Su detención ocurrió días después de participar en una protesta en Miami contra el candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella, quien cuenta con el respaldo del presidente estadounidense Donald Trump.

Reacciones y exigencias

El presidente Petro exigió a su homólogo estadounidense aclarar el paradero del activista, además de solicitar la intervención de la Cancillería colombiana para gestionar su liberación.

Coral, quien reside en Estados Unidos desde 2015, es hijo de un policía colombiano asesinado durante operaciones contra el narcotraficante Pablo Escobar.

Según el medio estadounidense, Rubio ha respaldado anteriormente memorandos similares que recomiendan la deportación de personas específicas, bajo el argumento de proteger los intereses de política exterior.