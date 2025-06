'This is Michael' traerá la magia del Rey del Pop a Monterrey

La energía, el ritmo y la esencia inconfundible de Michael Jackson llegarán a México este año con el espectáculo internacional “This is Michael”, un show que busca revivir al Rey del Pop en toda su dimensión artística.

Con una combinación de efectos visuales, baile, música en vivo y proyección escénica, el espectáculo se presentará el próximo 23 de octubre en la Arena Monterrey, ofreciendo al público una experiencia vibrante que honra la trayectoria del ícono mundial de la música pop.

“This is Michael” no es un tributo tradicional, sino una producción de gran formato que ha recorrido escenarios internacionales, destacando por su fidelidad al estilo y legado de Michael Jackson.

“Baila. Canta. Siente. Michael vive en cada paso y cada nota”, es el lema del espectáculo.

Preventa inicia el 12 de junio

Los boletos estarán disponibles a partir del 12 de junio a través de la plataforma Superboletos y en la aplicación SuperFan, con distintas opciones de precio para los fanáticos del artista.

El espectáculo promete conquistar al público regiomontano con los grandes éxitos que marcaron la historia de la música pop, desde “Billie Jean” y “Thriller” hasta “Smooth Criminal” y “Black or White”.

“This is Michael” ha sido elogiado no solo por su nivel técnico y artístico, sino también por conectar con nuevas generaciones, acercando el legado de Jackson a jóvenes que no lo vieron en vivo, pero reconocen su influencia global.

