Escena

Tito Double P enciende Monterrey con su tour '¡Ay Mamá!'

El cantante ofreció un show lleno de energía y éxitos como 'El Lokeron', 'Maravilla' y 'Tussi', con los que hizo vibrar a miles de fans regios

  22
  Octubre
    2025

El cantante Tito Double P llegó a Monterrey, como parte de su tour titulado "¡Ay Mamá!", para presentar su nuevo espectáculo y reencontrarse con sus fans de la ciudad.

Desde que apareció en escena conectó con el público; de hecho, mientras él entonaba "El Lokeron", uno de sus más grandes éxitos, el público coreaba su nombre y celebraba su presencia.

El show siguió con temas como "Maravilla", "Belanova" y "Mr. Internacional", con los que demostró que tiene bien ganado su lugar en la industria musical, pues miles de personas corearon las canciones de inicio a fin.

Otras de las canciones que provocaron una gran reacción fueron "Tussi", "Tatto", "Nadi" y "Escápate".

El entusiasmo no bajó; a lo largo de cada tema, los fanáticos no dudaron en corear el nombre de Tito, al punto de que sus voces llegaban a opacar incluso el canto del propio artista.

Tito siguió encantando a los fanáticos con "Dos días", "Ay mamá", su cover de "Corazón partío" y "Ya se durmió, pero no le creo nada, siempre es la misma cuando anda tomada. / Apaga el cel, dice, no pasa nada, Y yo ando que me lleva la chingada", cantó Tito Double P.




