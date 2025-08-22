Llegará Tito Double P a la Arena Monterrey en octubre

La capital regiomontana se alista para una noche llena de corridos tumbados con la llegada de Tito Double P, uno de los artistas más populares del momento dentro del nuevo regional mexicano, quien se presentará el próximo 21 de octubre en la Arena Monterrey.

La preventa exclusiva para cierto tipo de tarjeta bancaria será el 27 de agosto, mientras que la venta general arrancará el 28 de agosto a través de la plataforma Superboletos.

Con un estilo que mezcla tradición y modernidad, Tito Double P se ha consolidado como un fenómeno musical gracias a su autenticidad, letras virales y un carisma que conecta con miles de jóvenes. La gira promete un show enérgico, visualmente impactante y cargado de los temas que lo han colocado como uno de los referentes del momento.

¡Ay mamá! Monterrey será testigo de la euforia de La People

Desde su debut, Tito ha revolucionado la escena del regional mexicano con propuestas frescas que rompen esquemas y cautivan a nuevas audiencias.

Los boletos estarán disponibles en línea en el sitio oficial de Superboletos:

Preventa: 27 de agosto

Venta general: 28 de agosto

