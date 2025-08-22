Cerrar X
Llegara_Tito_Double_P_a_la_Arena_Monterrey_en_octubre_7712f7c0ce
Escena

Llegará Tito Double P a la Arena Monterrey en octubre

La capital regiomontana se alista para una noche de corridos tumbados con Tito Double P quien se presentará el próximo 21 de octubre en la Arena Monterrey

  • 22
  • Agosto
    2025

La capital regiomontana se alista para una noche llena de corridos tumbados con la llegada de Tito Double P, uno de los artistas más populares del momento dentro del nuevo regional mexicano, quien se presentará el próximo 21 de octubre en la Arena Monterrey.

La preventa exclusiva para cierto tipo de tarjeta bancaria será el 27 de agosto, mientras que la venta general arrancará el 28 de agosto a través de la plataforma Superboletos.

Llegará Tito Double P a la Arena Monterrey en octubre

Con un estilo que mezcla tradición y modernidad, Tito Double P se ha consolidado como un fenómeno musical gracias a su autenticidad, letras virales y un carisma que conecta con miles de jóvenes. La gira promete un show enérgico, visualmente impactante y cargado de los temas que lo han colocado como uno de los referentes del momento.

¡Ay mamá! Monterrey será testigo de la euforia de La People

Desde su debut, Tito ha revolucionado la escena del regional mexicano con propuestas frescas que rompen esquemas y cautivan a nuevas audiencias.

Los boletos estarán disponibles en línea en el sitio oficial de Superboletos:

  • Preventa: 27 de agosto
  • Venta general: 28 de agosto

Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

publicidad

Últimas Noticias

Gz_D0_X3_A_Xs_A_Af_HOM_370f5f0f04
Aseguran tráiler con más de mil paquetes de cocaína en Sonora
EH_UNA_FOTO_2025_08_23_T131246_317_e5491a36c2
Inicia operaciones el circuito E de Regio Ruta en Monterrey
EH_FOTO_VERTICAL_2025_08_23_T131003_269_22e62ec4c2
Shakira llega a Monterrey con su tour “Las Mujeres Ya No Lloran”
publicidad

Más Vistas

nl_dr_hospital_218d9ebb4b
Denuncia regia que le 'inflan' la cuenta en el Doctors Hospital
EH_UNA_FOTO_2025_08_21_T122442_397_455f6a7a45
Despiden a 700 empleados en Saltillo; empresa entrega liquidación
445caaf6_356f_41f5_a2be_29fafc8ed8d7_00a07e20ae
Está Nuevo León a punto de ser número 1 en movilidad: Samuel
publicidad
×