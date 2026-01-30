Podcast
belinda_tik_tok_awards_2026_1a22ed1b7c
Escena

Gana Belinda premio 'Mejor Canción' en TikTok Awards 2026

'La Cuadrada', de Belinda y Tito Double P, ganó 'Mejor Canción' en los TikTok Awards 2026 pese a la ausencia de ambos artistas

  • 30
  • Enero
    2026

Los TikTok Awards 2026 dejaron uno de sus primeros momentos llamativos con el triunfo de "La Cuadrada", colaboración entre Belinda y Tito Double P, que se llevó el premio a "Mejor Canción" gracias a su impacto masivo dentro de la plataforma.

El anuncio se realizó en plena ceremonia, pero ninguno de los intérpretes apareció para recibir el galardón, lo que convirtió la escena en una de las más comentadas de la noche.

Un premio sin discurso

En una gala marcada por presentaciones y mensajes breves desde el escenario, la ausencia de los artistas rompió la dinámica habitual.

Hasta ahora, no se ha dado a conocer el motivo por el que ambos faltaron ni si enviaron algún mensaje posterior.

Aun así, el reconocimiento quedó registrado como uno de los logros musicales más relevantes del año dentro de TikTok, donde el tema acumuló miles de videos con bailes, doblajes y versiones creativas hechas por usuarios.

Cruce de géneros que conectó

"La Cuadrada" se volvió viral por mezclar pop latino con corridos tumbados, una fórmula que ha ganado fuerza entre las audiencias jóvenes y que ha impulsado nuevas colaboraciones entre artistas de distintos estilos.

Cabe señalar que este tipo de fusiones se ha convertido en una constante dentro de TikTok, plataforma que hoy funciona como termómetro del consumo musical y semillero de tendencias globales.

Nueva etapa para Belinda y Tito

Por otra parte, el premio refuerza la etapa reciente de Belinda, quien ha apostado por sonidos ligados al regional mexicano y ha renovado su imagen ante una generación más joven.

En tanto, Tito Double P continúa consolidándose como una de las figuras clave de los corridos tumbados, tanto por su trabajo como compositor como por su carrera en solitario.


Comentarios

Etiquetas:
