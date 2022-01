Todo apunta que sí hay romance entre Angelina y The Weeknd

¿Con dedicatoria?, la rola Here We Go... Again, podría revelar la situación sentimental actual del cantante

Abel Tesfaye, más conocido como The Weeknd, lanzó el viernes pasado su quinto álbum de estudio al que título Dawn FM, y una de las rolas del tracklist, hizo que reviviera el rumor de que entre el cantante y la actriz Angelina Jolie hay algo más que una amistad.

El tema Here We Go... Again, una colaboración junto al rapero Tyler The Creator, podría ser la confirmación del romance del que se habló luego de que en varias ocasiones el músico y la ganadora al Óscar, fueran captados al salir de algunas citas en restaurantes.

La letra de la canción parece hablar del estado sentimental actual del exnovio de Selena Gomez, y hace referencia a que vuelve a estar enamorado nada más y nada menos que de una estrella de cine.

"Mi chica nueva es una estrella de cine, a la que quiero y hago gritar como Neve Campbell en Scream. La hago reír y cura mis pensamientos tristes. Y es que es una estrella de cine. Me prometí a mí mismo que no me volvería a enamorar, pero allá vamos de nuevo".

Definitivamente es un verso que costará justificar para el círculo cercano a las estrellas, que han afirmado que sus constantes reuniones, en las que incluso estuvieron presentes un par de hijas de Jolie, eran meramente por un asunto laboral.