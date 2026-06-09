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Escena

Pedro Almodóvar publicará su primera novela para finales de 2026

Esto sucede después de que el español acudió al Festival de Cannes con todo el equipo del filme, incluidos los actores Bárbara Lennie y Leonardo Sbaraglia

  • 09
  • Junio
    2026

El cineasta Pedro Almodóvar publicará su primera novela el próximo mes de octubre.

Según detalla la editorial encargada, el nombre de la obra sería "El hombre que solo escribía en los aviones" y se considera la segunda incursión en la literatura del español, después del libro de relatos que publicó en 2023, "El último sueño".

¿De qué tratará "El hombre que solo escribía en los aviones"?

Esta obra tiene como protagonista a Flavio Guijarro, un hombre que ha pasado media vida reinventándose.

Este personaje tuvo decenas de aficiones, pero pocas veces han culminado en una profesión; la de actor es la que ha logrado cultivar con más o menos fortuna. Sin embargo, en un viaje de promoción a 10,000 metros de altura, descubre tardíamente una nueva vocación, la escritura.

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A través de las páginas, dedicará a combatir sus bloqueos creativos y perseguir ese sueño, el cual se le escapa de las manos en cuanto se acerca el momento de poner el punto final.

Se trata de una narración que se adentra "en una selva de experiencias y lecturas, de tramas inventadas y de ideas prestadas, que a su vez sirven de cimiento a una obra sorprendente, libresca y muy apasionada".

Almodóvar presentó su última película, "Amarga Navidad", en el pasado Festival de Cannes, donde acudió con todo el equipo del filme, protagonizado, entre otros, por Bárbara Lennie, Aitana Sánchez-Gijón y Leonardo Sbaraglia

 


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