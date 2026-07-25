Definirán situación jurídica de Dana Yanina en nueva audiencia

Advirtieron que la jornada del lunes podría prolongarse durante todo el día e incluso hasta la madrugada debido al número de testimonios que deberán desahogarse

La continuación de la audiencia inicial de Dana Yanina "N", imputada por la Fiscalía General de Justicia del Estado dentro de la investigación por el homicidio de Dafne, la adolescente de 13 años que perdió la vida durante un campamento en la Academia Militarizada Marina Doenitz, fue diferida y se reanudará el próximo lunes a las 8:00 de la mañana, cuando se prevé el desahogo de alrededor de 30 testimonios.

La audiencia inicial, que comenzó el pasado jueves y quedó inconclusa tras ampliarse el plazo constitucional a 144 horas, tiene como finalidad que el juez de control escuche los datos de prueba presentados por la Fiscalía, los argumentos de la defensa y determine si existen elementos suficientes para vincular o no a proceso a la imputada por el delito que se le atribuye. Será al concluir esta etapa cuando el órgano jurisdiccional resuelva la situación jurídica de la joven.

Defensa busca concentrar testimonios en una jornada

En entrevista al término de la diligencia, los abogados defensores Omar Pérdez Hernández y Magali Ramírez Méndez informaron que solicitaron que el desahogo de los testimonios se concentrara en una sola jornada para evitar la contaminación de las declaraciones, ya que los testigos no deben tener contacto entre sí antes de comparecer ante el juez.

Explicaron que inicialmente sólo comparecieron nueve de los 32 órganos de prueba citados, debido, entre otros factores, a la dificultad para localizar a algunos de ellos y al periodo vacacional, por lo que el resto será presentado durante la continuación de la audiencia.

Advirtieron que la jornada del lunes podría prolongarse durante todo el día e incluso hasta la madrugada debido al número de testimonios que deberán desahogarse.

Los litigantes señalaron que, por estrategia jurídica, no revelarán la identidad de los testigos ni de las personas llamadas a declarar, aunque confirmaron que la mayoría corresponde a exalumnos de la Academia Militarizada.

Precisaron que mantener en reserva esa información forma parte de la estrategia de defensa y busca proteger el desarrollo del proceso penal.

Respecto a la actuación de la autoridad judicial, los abogados consideraron que la jueza de control ha conducido la audiencia con imparcialidad y profesionalismo, garantizando el respeto a los derechos tanto de la imputada como de las víctimas indirectas.

Defensa solicita atención psicológica para Dana Yanina

En cuanto al estado emocional de Dana Yanina, la abogada Magali Ramírez Méndez señaló que la joven permanece "muy triste, temerosa y en estado de shock", pues, aseguró, todavía no logra comprender plenamente la situación jurídica que enfrenta.

Recordó que su representada ingresó a la Academia Militarizada cuando era menor de edad y permaneció internada aproximadamente un año, dos meses y 15 días, por lo que la defensa sostiene que también debe ser considerada víctima de los hechos ocurridos dentro de la institución.

La litigante añadió que durante la audiencia la propia Dana Yanina manifestó que constantemente rompe en llanto, siente miedo y desconoce cómo afrontar el proceso que vive, por lo que la defensa ha solicitado que se priorice su atención psicológica y la protección de su salud mental.

Finalmente, Omar Pérdez Hernández indicó que el equipo jurídico continúa analizando los elementos de prueba aportados por la Fiscalía y fortaleciendo su teoría del caso. Señaló que será una vez que el juez resuelva la situación jurídica de la imputada cuando podrán ampliar públicamente los argumentos de su defensa, con el fin de no comprometer el desarrollo del procedimiento penal.