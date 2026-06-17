La nueva película de Pixar proyecta un debut superior a los 150 millones de dólares en Norteamérica y podría convertirse en el mayor estreno del año

Inicio / Escena / 'Toy Story 5' apunta a mejor estreno en taquilla de la franquicia

Toy Story 5 se perfila para protagonizar uno de los estrenos más exitosos del año al proyectar una recaudación de entre 145 y 150 millones de dólares durante su primer fin de semana en Norteamérica, con la posibilidad de alcanzar hasta 175 millones, según estimaciones de la industria.

De concretarse esas cifras, la producción de Disney y Pixar superaría ampliamente los estrenos de Toy Story 4, que debutó con 120 millones de dólares en 2019, y Toy Story 3, que inició con 110 millones en 2010, convirtiéndose en el mejor lanzamiento de la historia de la franquicia.

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Además, rebasaría el récord de estreno nacional del año, actualmente en poder de Super Mario Galaxy Movie, que abrió con 131.7 millones de dólares.

En los mercados internacionales también se anticipa un sólido desempeño, con ingresos superiores a 135 millones de dólares durante el fin de semana de estreno, lo que elevaría la recaudación global inicial por encima de los 275 millones.

La producción contó con un presupuesto de 250 millones de dólares, sin considerar la campaña mundial de promoción.

La quinta entrega llega siete años después de Toy Story 4, película que superó los mil millones de dólares en taquilla.

En conjunto, la saga ha generado más de 3 mil millones de dólares en ingresos cinematográficos a nivel mundial.

La franquicia también mantiene un fuerte impacto comercial fuera de las salas de cine, con ventas anuales superiores a los mil millones de dólares en productos, videojuegos y publicaciones, además de posicionarse entre los contenidos más vistos de Disney+, donde acumula más de dos mil millones de horas reproducidas.

Una historia adaptada a las nuevas generaciones

Tom Hanks, Tim Allen y Joan Cusack retoman las voces de Woody, Buzz Lightyear y Jessie en una historia que aborda el cambio de hábitos de las nuevas generaciones, cada vez más atraídas por las pantallas que por los juguetes tradicionales.

La trama sigue a Bonnie, quien desarrolla una fuerte afición por una tableta inteligente infantil llamada Lilypad, situación que obliga a los juguetes a enfrentar un nuevo desafío.

La película fue dirigida por Andrew Stanton, uno de los realizadores más reconocidos de Pixar, mientras que Taylor Swift compuso la canción original I Knew It, I Knew You para la banda sonora.

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Impulso para la taquilla de verano

Los analistas prevén que Toy Story 5 fortalezca una temporada veraniega que ya muestra resultados positivos. La taquilla estadounidense registra actualmente un crecimiento de 13% respecto al año anterior y se encuentra a solo 3.4% de los niveles alcanzados en 2019, antes de la pandemia.

El estreno compartirá cartelera con La muerte de Robin Hood, producción de A24 protagonizada por Hugh Jackman, y con la cinta de terror sobrenatural Levítico, distribuida por Neon. Ambas aspiran a recaudar entre tres y cuatro millones de dólares durante su primer fin de semana.

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Mientras tanto, el thriller de ciencia ficción Disclosure Day, dirigido por Steven Spielberg y líder de la taquilla la semana anterior, proyecta una caída cercana al 50%, con ingresos estimados de entre 20 y 22 millones de dólares.