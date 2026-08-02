Hasta el momento no se ha anunciado la fecha exacta en la que comenzarán las funciones como tampoco la cantidad de salas en las que será proyectada

Inicio / Escena / ‘Trainspotting’ regresará a los cines en 4K por su 30 aniversario

"Trainspotting", una de las películas más icónicas del cine de los años 90, celebrará tres décadas de su estreno en 2026 con un regreso especial a las salas de cine en México, ahora en una versión restaurada en 4K.

La cinta dirigida por Danny Boyle y protagonizada por Ewan McGregor volverá a la pantalla grande como parte de esta celebración, según adelantó Cinemex, que confirmó que la producción formará parte de su cartelera.

Estrenada originalmente en 1996, la película se convirtió rápidamente en una obra de culto gracias a su particular estilo visual, su banda sonora y la historia de un grupo de jóvenes que enfrentan las consecuencias de la adicción a las drogas en Edimburgo.

La producción no solo impulsó la carrera de Ewan McGregor, sino que también se consolidó como una de las películas más representativas de su generación, por lo que su regreso a los cines representa una oportunidad para que nuevas audiencias puedan descubrirla en pantalla grande.

Hasta el momento, no se ha anunciado la fecha exacta en la que comenzarán las funciones de esta versión restaurada en 4K. Tampoco se han revelado detalles sobre la cantidad de salas en las que será proyectada.

Sin embargo, el anuncio ya provocó reacciones entre los seguidores de la cinta, quienes rápidamente mostraron su entusiasmo ante la posibilidad de volver a disfrutar de ‘Trainspotting’ en la pantalla grande y con una mayor calidad de imagen.

Con su regreso, la película volverá a poner en el centro una historia que, 30 años después de su estreno, continúa siendo una referencia del cine británico de los años 90.