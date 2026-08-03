La cantante española aseguró que nunca tuvo intención de ofender a Argentina y reiteró su cariño por el país, donde realizará cuatro conciertos

Inicio / Escena / Rosalía pide disculpas en Argentina tras polémica por Mundial

Rosalía aprovechó su regreso a Argentina para enfrentar una de las controversias más comentadas de las últimas semanas. Durante su primer concierto en Buenos Aires, la cantante española se dirigió directamente a sus seguidores para disculparse por la publicación que generó molestia entre aficionados argentinos tras la final del Mundial 2026.

Ante miles de asistentes, la artista reconoció la polémica y aseguró que nunca tuvo la intención de provocar o faltar al respeto al público argentino.

"Pero madre mía, qué lío el otro día. He estado scrolleando, sin mirármelo mucho. Y rápido le doy un reposteo ahí. Nunca fue mi intención", expresó desde el escenario.

La polémica que encendió las redes

La controversia comenzó después de la final de la Copa del Mundo disputada el pasado 19 de julio, cuando Rosalía compartió en sus redes sociales un video publicado por la actriz y personalidad de internet Mia Khalifa.

En el video se celebraba la victoria de España y aparecía el mensaje: "Cómo suena la vida ahora que las perlas han sido derrotadas", acompañado por la canción "La Perla", uno de los temas de la cantante catalana.

La publicación fue interpretada por numerosos usuarios como una burla hacia Argentina tras la derrota de la Albiceleste, lo que provocó una ola de críticas en redes sociales y llamados a boicotear las presentaciones de la artista en el país sudamericano.

Horas después, Rosalía eliminó la publicación y emitió una primera disculpa a través de Instagram, donde explicó que había compartido el contenido sin leer completamente el mensaje que lo acompañaba.

Durante el concierto del sábado por la noche, Rosalía decidió abordar nuevamente el tema frente a sus seguidores argentinos.

La cantante recordó su primera visita artística al país y utilizó parte de su presentación para tender puentes con el público que la esperaba desde hace meses.

Tras interpretar una estrofa de "Pienso tu mirá", miles de asistentes acompañaron la canción en un coro que ayudó a disipar la tensión que había rodeado su llegada a Buenos Aires.

La artista aprovechó el momento para agradecer el respaldo recibido y lanzó un mensaje que fue recibido con aplausos.

"Mi amor por Argentina sigue igual, intacto como el primer día", afirmó.

Además, calificó a los asistentes como "el mejor público que hay en la Tierra".

Rosalía llegó a Buenos Aires el pasado jueves como parte de su gira internacional "LUX Tour".

La cantante tiene programadas cuatro presentaciones, donde se espera una asistencia acumulada cercana a las 50 mil personas.

Pese a la polémica previa, el arranque de la gira en Argentina mostró una respuesta positiva del público, que acompañó a la artista durante toda la noche y convirtió el concierto en un escenario de reconciliación tras semanas de debate en redes sociales.