Ariana Grande anuncia pausa pública tras gira mundial

Ariana Grande anunció que reducirá sus apariciones públicas una vez que concluya el "Eternal Sunshine Tour" el próximo 1 de septiembre en Londres

Ariana Grande decidió poner freno temporal a su intensa exposición mediática. La cantante confirmó que reducirá sus apariciones públicas una vez que concluya el "Eternal Sunshine Tour", gira que finalizará el próximo 1 de septiembre en Londres.

La noticia fue confirmada por un representante de la artista, quien señaló que la intérprete busca cerrar esta etapa profesional de manera saludable antes de alejarse por un tiempo de los reflectores.

"Ariana dará un paso atrás en cuanto a su exposición pública después de completar la gira Eternal Sunshine", indicó su representante.

La decisión llega después de varios meses en los que la cantante ha estado bajo constante observación pública, especialmente por comentarios relacionados con su apariencia física y su estado de salud.

Fuentes cercanas a la artista señalaron que el principal objetivo es permitirle recuperarse después de una gira de gran exigencia física y emocional.

El equipo de Grande destacó que la experiencia sobre los escenarios ha sido positiva y que la cantante mantiene una fuerte conexión con sus seguidores.

"Ama a sus fans y ha disfrutado cada minuto de esta gira", aseguró una fuente cercana a la producción.

La misma persona explicó que el espectáculo requiere un importante esfuerzo físico debido a las coreografías, los cambios de vestuario y la intensidad de cada presentación.

"Presenta un espectáculo muy físico y con mucho trabajo atlético. Actúa de forma saludable y exitosa noche tras noche", añadió.

Cabe señalar que dicha pausa también llega en medio de meses de especulaciones y comentarios sobre la imagen física de la cantante.

Las conversaciones se intensificaron recientemente tras el lanzamiento del videoclip de Petal, sencillo que forma parte de su más reciente álbum.

Aunque personas cercanas a la artista aseguran que se encuentra bien y mantiene una rutina profesional exigente, el debate en redes sociales sobre su aspecto físico ha continuado.

La propia Grande ha expresado en distintas ocasiones su incomodidad por este tipo de comentarios, señalando que el juicio permanente sobre su cuerpo resulta desgastante.

También canceló un proyecto teatral

Como parte de este periodo de descanso, Ariana Grande decidió retirarse de la producción teatral "Sunday in the Park with George", proyecto que estaba previsto para estrenarse el próximo año en Londres.

La artista compartiría escenario con Jonathan Bailey, pero finalmente optó por no continuar para enfocarse en este periodo de recuperación y tranquilidad.

Seguirá presente en el cine

Aunque disminuirá su actividad pública, la cantante no desaparecerá por completo de la escena mediática.

Los fanáticos podrán verla próximamente en la pantalla grande con Focker-in-Law, la nueva entrega de la franquicia "Meet the Parents".

La producción contará también con Ben Stiller y Robert De Niro y tiene previsto llegar a los cines el próximo 25 de noviembre.