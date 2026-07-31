Diseñadores reinterpretan los símbolos de los estados y territorios en una muestra que celebra creatividad, identidad y 250 años de independencia

Inicio / Escena / Transforman banderas de EUA en piezas de alta moda

El mundo de la moda se unió a la celebración de los 250 años de la independencia de Estados Unidos con su interpretación de las banderas de los 50 estados y territorios que conforman la nación.

En el Rockefeller Plaza de Nueva York, hasta el 4 de septiembre, están exhibidas las coloridas banderas que ondean en la emblemática pista de patinaje frente a miles de turistas.

La iniciativa del Consejo de Diseñadores de Moda de Estados Unidos, el Rockefeller Center, America250 y la revista Vogue, dio paso a United Flags of Fashion, un proyecto para homenajear a la creatividad, la identidad y el diseño estadounidense.

Cada diseño ofrece un punto de vista distinto: una interpretación expresiva y centrada en la moda que refleja la amplitud cultural del país, su individualidad y su lenguaje visual en constante evolución.

En el incónico sitio neoyorquino se exhiben más de 130, entre ellas las de United Flags of Fashion, que se han sumado a las que ondean ahí habitualmente.

Entre las firmas que diseñaron las banderas figuran Altuzarra, Calvin Klein, Carolina Herrera, Coach, Donna Karan, Gap Inc., Kenneth Cole, Michael Kors, Ralph Lauren, Thom Browne, Vera Wang y Tommy Hilfiger.

Los latinos estuvieron representados por Willy Chavarria, de origen mexicano, y la uruguaya Gabriela Hearst.

La bandera de Vogue, obra de la artista Hazel Zavala, es una reinterpretación de la bandera de Estados Unidos que se inspira en la tradición nacional de la confección de colchas (quilts) y en la obra de artistas abstractos estadounidenses contemporáneos.

El CFDA encargó al conocido ilustrador cubano Rubén Toledo la creación de una bandera que representara a la organización, mientras que la del Rockefeller Center estuvo a cargo de Nell Diamond, fundadora y directora ejecutiva de la marca Hill House Home.

“Muchas cosas han cambiado desde que Betsy Ross creó una de las primeras banderas en 1776 y ahora, nuestras historias están entretejidas en la esencia de Estados Unidos para quedarse y servir como recordatorio de que Estados Unidos no está formado por una sola voz sino por todas las nuestras”, indicó el diseñador Thom Browne, presidente de la junta del CFDA, en un comunicado.

Steven Kolb, presidente y director ejecutivo de la organización, señaló por su parte que la moda ha contribuido durante mucho tiempo a la historia del país mostrando su resiliencia, celebrando la individualidad e influyendo en las culturas.

Al final el tiempo de exhibición, las banderas serán donadas al Museo de Arte del Colegio de Arte y Diseño de Savannah, en Georgia, para su preservación y futura exhibición pública.