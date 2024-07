Tu guía de entretenimiento ¿Qué hacer el fin de semana?

¿Qué hacer?

Los titanes de la WWE se reúnen en el ring

La gira de verano del supershow de la WWE regresa a Monterrey este fin de semana. Los fanáticos que asistan a este evento memorable verán en acción a sus superestrellas favoritas de la WWE tanto de Raw como de SmackDown.

En el elenco destaca Rey Mysterio, “The American Nightmare” Cody Rhodes, el Campeón Mundial de Peso Pesado de la WWE Seth “Freakin” Rollins, la Campeona Mundial Femenina de la WWE Rhea Ripley, Becky Lynch, el “Main Event” Jey Uso, Santos Escobar, LA Knight, Kevin Owens, Sami Zayn, Bobby Lashley y muchos más.

Los asistentes a la Arena Monterrey podrán emocionarse con la lucha confirmada entre

Cody Rhodes contra Santos Escobar, además veremos una lucha encarnizada que se vivirá entre Jey Uso contra Drew McIntyre, enfrentándose también a Damian Priest, en una triple amenaza para disputar el World Heavyweight Championship.



Dónde: Arena Monterrey

Cuándo: Domingo 14 de julio

A qué hora: 17:30 horas



Los motivos del lobo

El teatro llegará a la explanada del Museo de Historia Mexicana con Los motivos del lobo, a cargo de Percha Teatro, la puesta en escena muestra cómo Lucas el lobo, se revela en contra de los escritores de cuentos, y organiza la Asociación de Lobos Maltratados, ALM, para dignificar la imagen de los lobos y demostrar que los caninos también tienen corazoncito.

Cuándo: Sábado 13 de julio

Dónde: Explanada del Museo de Historia Mexicana

A qué hora: 19:30 horas



Y no te pierdas…

*No es casualidad que La Adictiva tenga más de cuatro millones de seguidores en su canal de YouTube, la agrupación originaria de Sinaloa se presentará en el Domo Care este viernes 12 de julio a las 22:30 horas.

*Una madre, una hija, tres posibles padres y ¡una boda que jamás olvidarás!, es parte de la trama en el musical Mamma Mia. La puesta llega al Escenario GNP este sábado 13 de julio a las 17:00 horas.



El estreno de la semana



La Otra Cara de la Luna



Estelarizada por Scarlett Johansson y Channing Tatum, La Otra Cara de la Luna es una filosa y estilizada comedia dramática que tiene como trasfondo de alto riesgo el histórico alunizaje de la misión Apolo 11, lanzada por la NASA.

Contratada para arreglar la imagen pública de la NASA, las chispas vuelan en todas direcciones cuando las osadas ideas de la experta en marketing, Kelly Jones (Johansson), colisionan contra la complicada misión del director de lanzamiento Cole Davis (Tatum).

Pero es muy probable que ella consiga convertirse en el arma secreta que la agencia espacial requiere para superar a los rusos y llegar antes a la luna.

Cuando la Casa Blanca anuncia que esta misión es demasiado importante como para fallar, Jones recibe la encomienda de escenificar un alunizaje ficticio, como material de soporte mientras la verdadera cuenta regresiva se pone en marcha.

“Kelly, una pesimista, sabe que la gente es cínica. El mundo es un sitio complicado. Así que la renuencia de Cole tendrá que vérselas con la determinación de Kelly, quien está dispuesta a hacer todo lo que se requiera.

“Para ella, los fines justifican los medios, mientras que para Cole, los medios importan bastante. He ahí el conflicto”, comparte Scarlett Johansson.



Guía cultural



Una mexicana que fruta vendía

Dolores Martínez, acompañada por el guitarrista Brandon Villarreal, dará vida a Doña Cuca, una mexicana que fruta vendía, quien junto con sus revolucionarios llevarán al público a disfrutar de los juegos infantiles tradicionales en un concierto lúdico e interactivo, evento gratuito.

Dónde: Explanada del Museo de Historia Mexicana

Cuándo: Domingo 14 de julio

A qué hora: 19:30 horas



Teatro en la Escuela de Verano

Como parte de la programación de la Escuela de Verano UANL 2024, este fin de semana se presentará la obra de teatro Una buena madre. Cuenta con la dramaturgia y actuación de Guadalupe Damián. A manera de monólogo, en el texto se aborda el proceso de crianza y cómo se transmiten, de generación en generación, conductas violentas. Boletos en taquilla.

Dónde: Aula Magna del Colegio Civil Centro Cultural Universitario

Cuándo: 13 y 14 de julio

A qué hora: 20:00 horas



Antología de la canción mexicana

Cantares del Pueblo se presenta el domingo 14 de julio en el auditorio del Museo de Historia Mexicana, a las 17:00 horas. Antología de la Canción Mexicana, contará con la actuación de los alumnos de talleres de canto de la Casa de la Cultura dirigidos por el maestro Carlos Paredes, con un programa de boleros, canciones de películas mexicanas y temas rancheros. Concierto con acceso libre.

Dónde: Auditorio del Museo de Historia Mexicana

Cuándo: Domingo 14 de julio

A qué horas: 17:00 horas





Qué ver en la TV



La gran noche del pop

En enero de 1985, las más grandes estrellas de la música se reunieron para grabar el tema We Are the World. Este documental revela el detrás de cámaras del evento histórico.

El productor y compositor Harry Belafonte, comandó la misión de reunir a las celebridades musicales más grandes del momento, para grabar una canción, cuyos beneficios irían a parar íntegramente a diversas organizaciones que trataban de paliar los efectos de la hambruna en África durante la década de los 80.

Este documental alojado en Netflix, nos comparte un detrás de cámaras de la hazaña al reunir en los micrófonos a Michael Jackson, Lionel Richie, Bruce Springsteen, Bob Dylan, Cindy Lauper, Tina Turner, Diana Ross, Stevie Wonder, entre muchísimos más, cantando a una sola voz, en lo que se convirtió en el single más vendido de la historia de la música pop.

¿Qué leer?

Intensamente 2. La novela

Autor: Disney

Número de páginas: 152

Sinopsis: Es tiempo de vacaciones y con niños en casa es el momento ideal para comenzar un reto de lectura; acompáñalos y sumérjanse en la literatura con algo divertido; a través de 152 páginas esta novela recrea la historia de la increíble película de Pixar ¡e incluye una presentación de los personajes a cargo de Ansiedad!

Intensamente 2 es una nueva y asombrosa aventura dentro de la mente de Riley. Ahora que es una adolescente, se enfrenta a desafíos inesperados, navega el mundo de las amistades y siente emociones desconocidas hasta ahora.





