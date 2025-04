Celebran el Día del Niño con Show de Talentos en escuela

Como si se tratara de un programa de televisión, alumnos, maestros y padres de familia de la escuela primaria Narciso Mendoza, en Reynosa, celebraron el Día del Niño con el ya tradicional Show de Talentos, una actividad que fomenta el arte, la cultura y la sana convivencia escolar.

“Ya tenemos varios años celebrando el Día del Niño con este Show de Talentos. Aquí queremos descubrir el talento que tienen los alumnos de nuestra escuela. Nos gusta mucho porque tenemos el apoyo de los padres de familia, quienes también se involucran. Es una actividad muy sana donde los niños pueden descubrir sus talentos”, expresó el director del plantel, Armando Sánchez Cano.

Uno a uno, los estudiantes desfilaron frente a un jurado encargado de calificar su desempeño artístico. Entre los participantes, destacó Mateo, uno de los pocos alumnos que lleva acordeón a clases, no para copiar en exámenes, sino para interpretar música norteña con entusiasmo.

“Me gusta porque me enseñaron canciones y desde ahí me empezó a gustar. Me gusta la música de Ramón Ayala, como Las Mañanitas, El Doctor, El Rescate y Un Rinconcito en el Cielo. Mi favorita es Un Rinconcito en el Cielo”, compartió Mateo Hernández Aguilera.

En tiempos en los que muchas celebraciones infantiles han adoptado modas extranjeras, con música o actividades de escaso aporte al desarrollo infantil, esta iniciativa busca recuperar valores y fomentar la disciplina, el arte y el deporte como herramientas para el crecimiento de los estudiantes.

“Me gusta romper las tablas, soy fuerte. La verdad es que ahorita rompí las tablas y pateé. Que practiquen karate”, comentó emocionada Sofía Victoria Cruz García, alumna que practica Tae Kwon Do y participó en el evento.

La jornada fue motivo de alegría, pero también de nostalgia para los alumnos de sexto grado, quienes vivieron su última celebración del Día del Niño antes de dar paso, el próximo año, a los festejos del Día del Estudiante.

“Por ejemplo, los alumnos de sexto grado que participaron hoy lo hacen por última vez, porque ya el próximo año celebrarán el Día del Estudiante. Lo hacen con mucho gusto porque cierran una etapa con estos concursos”, añadió el director de la escuela.

El llamado final fue para los padres de familia: que hagan de este día un recuerdo inolvidable en la vida de sus hijos, reforzando el papel que tiene la familia en la formación y felicidad de la niñez.

