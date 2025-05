Twenty One Pilots anuncia su nuevo álbum 'Breach'

El dúo más importante de música de la actualidad conformado por Tyler Joseph y Josh Dun, Twenty One Pilots, anunció su nuevo álbum "Breach", que estará disponible en septiembre de 2025 a través de Fueled By Ramen.

Los integrantes de la banda adelantaron que el primer sencillo, titulado "The Contract", se lanzará el 12 de junio.

our new full length album Breach will be here in september.

the first song, The Contract, comes out june 12th.

hello Clancy

hello Blurryface

let’s finish this

