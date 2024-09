Un sueño de 30 años: el viaje de Kevin Costner al viejo oeste

Para Kevin Costner la idea de llevar a la pantalla grande una historia inspirada en el viejo oeste se remonta a 30 años atrás y ahora empieza a verla cristalizada… con todo y lo que representa.

Pero, ¿por qué le tomó tanto tiempo hacer realidad su idea? Él lo atribuye a su falta de autoconfianza, pues con todo y su experiencia, no se sentía capaz de hacerlo.

"Mi problema es creer siempre que la gente puede hacerlo mejor que yo. Pero casi nadie creía en este proyecto, ni siquiera otros directores, así que tuve que rodarlo por mi cuenta. En 1988 encargué el guion y en el 2003 quise empezar a rodar, pero los estudios no aceptaron producirla, porque habría costado 5 millones de dólares más de lo que querían financiar. Soy testarudo, así que no cedí", dijo.

El actor, director, guionista y productor californiano de 69 años, invirtió aproximadamente 42 millones de dólares de su propio bolsillo, justo en edad de jubilación, cuando cualquier otro sólo desearía jugar golf y consentir a sus nietos.

A pesar de las arriesgadas inversiones, hay una responsabilidad en su vida que supera a todas las demás.

"Para mí es importante que mis hijos vean cómo me comporto. Saben que me encanta mi trabajo, espero que trabajen con la misma pasión que ven en mí. Llevo ayudándoles desde los días en que les veía cantar en la obra del colegio, y cuando tengo la oportunidad de meterles en algo mío lo hago (mi hijo Hayes actúa en esta película, su hija Lily suele hacer duetos con él). La razón principal es que quiero tenerlos lo más cerca posible de mí".

Y fueron precisamente sus 7 hijos (de tres mamás distintas) los que, en cierto modo, le autorizaron a correr el gran riesgo de Horizon, como se titula la película.

"No quiero que lo que he ganado económicamente controle mis decisiones, quiero que mi corazón me guíe. Cuando les dije a mis hijos que arriesgaba una parte de su herencia, me dijeron: 'Papá no te preocupes por nosotros, nos cuidaremos solos. Queremos que seas feliz'", recordó.

La intención de la película, que tendrá varias secuelas, es contar la historia del oeste americano rindiendo homenaje a las maravillosas tierras fértiles que atrajeron a pioneros de los cuatro puntos cardinales, con la promesa de vivir en un lugar pacífico y hospitalario. Pero a mediados del siglo XIX estalló la Guerra de Secesión y las cosas cambiaron.

