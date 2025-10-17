Cerrar X
Escena

Universal Orlando estrenará nueva experiencia de 'Wicked'

'Wicked: The Experience' se renovará el 31 de octubre con utilería, vestuario y escenarios de la secuela 'Wicked: For Good' que llegará este próximo noviembre

  • 17
  • Octubre
    2025

Universal Studios en Orlando, Florida, inaugurará el proximo 31 de octubre una nueva versión de su experiencia inmersiva "Wicked: The Experience", la cual incluirá elementos inspirados en la secuela de la saga cinematográfica que llegará a los cines este noviembre.

La instalación contará con utilería original de la película "Wicked: For Good", exhibiciones de vestuario, zonas para fotos y nuevos artículos relacionados con el universo de "El mago de Oz".

En su recorrido, los fans de este universo podrán vistar escenarios emblemáticos como la Universidad de Shiz, donde se encuentran la bruja mala del oeste y la bruja buena del norte, y la Ciudad Esmeralda, capital del reino de Oz.

"Wicked: For Good" es la segunda parte de la adaptación cinematográfica del musical de Broadway "Wicked", basado en la novela de Gregory Maguire y en los personajes del clásico de L. Frank Baum.

La primera entrega, estrenada en 2024 y protagonizada por Cynthia Erivo y Ariana Grande, fue uno de los mayores éxitos recientes de Universal Pictures.


