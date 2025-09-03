Nuevo vistazo a Wicked: For Good incluye nuevos adelantos

Universal Pictures estrenó una nueva promoción de Wicked: For Good, la segunda parte de la versión fílmica del exitoso musical de Broadway, que llega acompañada de numerosas imágenes inéditas.

Lo que más ha llamado la atención del avance es una secuencia protagonizada por Ariana Grande, en su papel de Glinda, firmando autógrafos.

Esta escena no forma parte de la obra original ni encaja con los números musicales del segundo acto, lo que ha despertado especulaciones sobre si se trata de un adelanto de una de las nuevas canciones que Stephen Schwartz compuso especialmente para la película.

El tráiler también ofrece un breve vistazo a Dorothy y sus amigos frente al Mago de Oz, ampliando así el universo que reinterpreta la historia clásica desde la mirada de las brujas de Oz.

You can't resist this ✨ pic.twitter.com/fpccd1K2fR — Wicked: For Good (@wickedmovie) September 3, 2025

La producción cuenta con un elenco de primera: Cynthia Erivo (Elphaba) y Ariana Grande (Glinda) lideran la historia, acompañadas por Jonathan Bailey como Fiyero, Ethan Slater como Boq, Peter Dinklage como el Dr. Dillamond, Michelle Yeoh como Madame Morrible, Jeff Goldblum como El Mago y Marissa Bode como Nessarose, quien marca un hito como la primera actriz en silla de ruedas en interpretar este personaje.

El reparto se completa con Keala Settle (Miss Coddle), Colin Michael Carmichael (profesor Nikidik), y Bowen Yang, Bronwyn James y Aaron Teoh como los estudiantes de Shiz Pfannee, ShenShen y Avaric.

Dirigida por Jon M. Chu (In the Heights), con guion de Winnie Holzman y Dana Fox, y vestuario de Paul Tazewell, la película busca mantener la esencia del musical estrenado en Broadway en 2003, que se ha consolidado como uno de los favoritos del público y es actualmente la cuarta producción con mayor permanencia en cartelera en la historia de Broadway.

Con música y letra de Schwartz, Wicked fue protagonizada en sus inicios por Idina Menzel y Kristin Chenoweth, y en 2004 ganó premios Tony por Mejor Actriz en un Musical, Mejor Diseño de Vestuario y Mejor Escenografía.

El estreno de esta adaptación promete no solo revivir la magia del escenario, sino también ofrecer nuevas sorpresas musicales para la pantalla grande.

