'Wicked: For Good' rompe récords y lidera la taquilla mundial

Wicked: For Good, la segunda entrega de la exitosa adaptación musical de Universal, debutó con un impresionante estreno nacional de 150 millones de dólares en 4 mil 115 cines de Norteamérica, logrando el mejor arranque para una adaptación de Broadway y superando ampliamente la marca impuesta por Wicked en 2024, que había logrado 112.5 millones en el mismo periodo previo al Día de Acción de Gracias.

La producción protagonizada por Cynthia Erivo y Ariana Grande, dirigida por Jon M. Chu y producida por Marc Platt, también obtuvo 76 millones de dólares en la taquilla internacional, elevando su total global a 226 millones, el mayor estreno mundial y extranjero para un musical teatral filmado.

Con este resultado, Wicked: For Good se consolida como el segundo estreno más grande del año, solo detrás de A Minecraft Movie (162 millones), y por encima de títulos como el remake de Lilo & Stitch.

Según EntTelligence, la secuela atrajo a 10 millones de espectadores en Estados Unidos y Canadá, superando a los 8 millones que acudieron a ver la primera entrega.

El público mantuvo un comportamiento similar en horarios: 57% asistió antes de las 17:00 horas.

Jim Orr, presidente de Universal Domestic Distribution, destacó que el éxito de la secuela se debe al camino que abrió su antecesora.

“Desde que salieron a la venta las entradas, quedó claro que esto sería un evento cultural que desafía expectativas y gravedad”, afirmó.

Además del fuerte desempeño en taquilla, la película contó con 400 socios promocionales, generando más de 330 millones de dólares en valor mediático, la segunda campaña más alta registrada por un estudio, solo detrás de la de Wicked en 2024.

En su segundo día, Wicked: For Good recaudó 43.3 millones, lo que representa un descenso del 37% respecto al viernes; sin embargo, ajustando por funciones previas, el sábado registró un crecimiento del 14%, indicador positivo para su retención.

El fin de semana total en cines se estima en 188.2 millones de dólares, apenas 7% por debajo del periodo equivalente del año pasado, pese a la ausencia de estrenos como Gladiator II, que entonces había recaudado 55 millones.

Mientras la secuela domina el 80% de la taquilla del fin de semana, otras producciones para adultos, como Sisu: Road to Revenge y Rental Family, lograron ingresos modestos, pero dentro de las expectativas de sus estudios, que apostaron por estrenos estratégicos rumbo al feriado de Acción de Gracias.

Con la temporada navideña por delante y la taquilla estadounidense acumulando 7,500 millones de dólares este año, analistas consideran que el impulso de Wicked: For Good podría acercar a la industria a la meta de los 9,000 millones antes de finalizar 2025.

